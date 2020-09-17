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KKTC'ye kaçak giren zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Ülkemize nerden girdiği belli olmayan ve Akıncılar Bölgesinde tespit edilerek tutuklanan zanlı Abdullah Abdulseddar Elhantus dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
KKTC'ye kaçak giren zanlı mahkemeye çıkarıldı

Ülkemize nerden girdiği belli olmayan ve Akıncılar Bölgesinde tespit edilerek tutuklanan zanlı Abdullah Abdulseddar Elhantus dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, zanlı Abdullah Abdulseddar Elhantus’un Onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye giriş yapmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.09.2020 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Abdullah Abdulseddar Elhantus’un henüz tespit edilmeyen bir yerden Onaylanmış bir limandan başka bir yerden KKTC'ye giriş yaptığını söyledi. Polis,  aynı tarihte zanlının Akıncılar köyünde tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan şahıslar ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis,  zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınacak olan ifadelere etki edeceğinden bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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