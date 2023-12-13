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KKTC'ye Kaçak Yolla Giriş Yapmaya Çalışan Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kaçakçılık Girişimi: Ercan Havalimanı'nda Yakalanan Şahsın Eşyalarında Metamfetamin Ele Geçirildi, Tutuklama Gerçekleşti
KKTC'ye Kaçak Yolla Giriş Yapmaya Çalışan Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye Giriş Yapan B.Y.(E-38) Tutuklandı

12 Aralık 2023 tarihinde, öğleden sonra saat 13:30 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen bir operasyonda, KKTC'ye giriş yapmaya çalışan B.Y.(E-38)'nin eşyalarında ve üzerinde polis tarafından yapılan detaylı aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak tutuklanan B.Y.(E-38), kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçlamalarıyla yargılanmak üzere gözaltına alındı

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