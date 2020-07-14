KKTC'ye kanunsuz giriş yapan 13 Suriyeli ve onlara yardımcı olan 2 sanığa 6 ay hapis cezası

9.6.20 tarihinde saat 23.00 raddelerinde, Tatlısu’da, onaylanmış liman olmayan deniz sahilinden bir tekne ile KKTC’ ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 13 kişi ile KKTC’ ye kanunsuz giriş yapmalarına yardımcı oldukla tespit edilen İ.D(E-40), F.E (E-39) ve H.E (E-34), suçüstü hali tespit edilerek tutuklanmışlardı.

KKTC’ye kanunsuz giriş yapan ve tespit edilerek tutuklanan Suriye uyruklu 13 mültecinin yasa gereği 14 gün karantinaya alınmaları nedeniyle tutukluluk duruşmaları gıyaplarında yapılmıştı. Tutuklandıkları günden bu güne değin tutuklu bulunan Suriye uyruklu 13 mülteci ve onlara yardımcı olan F.E v H.E bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde görülen davalarında hapislik cezasına çarptırıldılar.

Zanlılardan İ.D ise insan kaçakçılığı suçundan aleyhine açılan ayrı bir dosya altında bugün ağır ceza mahkemesinde yargılanar 4 yıl hapislikle cezalandırıldı KKTC’ ye onaylanmamış liman olmayan bir yerden KKTC’ ye kanunsuz giriş yapan ve suçlarını kabul eden 13 mülteci tutuklu kaldıkları süre dikkate alındıktan sonra 18’ er gün hapislik cezasına çarptırılırken, mültecilerin KKTC’ ye izinsiz giriş yapmalarına yardımcı olan sanık F.Eve sanık H.E 6’ şar ay hapislikle cezalandırıldılar.

Bugünkü karar duruşmasında yargıç Dilşah Karayel tüm zanlıların aleyhlerine getirilen suçları kabul ettiklerini, özür dileyerek polise yardımcı olduklarını ve adaletin erken tecellisine katkı koyduklarına dikkat çektikten son Suriyeli mültecilerin ülkelerinden insanca yaşama isteği doğrultusunda kaçtıkları gözlenmektedir diyerek ceza takdirinde ayrı tutulmaları gerektiğine değindi.

Diğer iki sanığın olayı polise ihbar etme yerine kaçma teşebbüsünde bulundukları göz önünde bulunduğu zama niyetlerini aşikâr ettiklerine dikkat çeken karayel bu iki sanık aleyhine verilecek cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olması gerektiğine işaret etti. Sonuç olarak bir süreden beri tutuklu bulunan 13 mülteciye 18’ er gün hapislik cezası verilirken, mültecilerin yasal olmayan yollardan KKTC’ ye giriş yapan mültecilere yardımcı olan sanık F.E ve H.E’de 6’ şar ay hapis ceza verildi.