KKTC'ye kar düştü!

Kış kendini gösterdi, Beşparmak Dağları beyaza büründü...

KKTC’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, karı da beraberinde getirdi.

Beşparmak Dağları’nı adeta beyaza boyayan kar, en çok Alevkayası Piknik Alanı bölgesinde görüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin basına en son verdiği bilgide, hava sıcaklığının 7 derece birden düşmesi sonucu bugün Kıbrıs’ın dağlık alanlarına kar düşmesi bekleniyordu.

Yine ayni rapora göre, bugün parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı; cumartesi günü parçalı zamanla az bulutlu ( sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazar günü parçalı ve az bulutlu, (sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise parçalı çok bulutlu geçecek.