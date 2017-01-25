 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.679
  • Altın 147,317
  • Dolar 3,8046
  • Euro 4,0901
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACTP MYK’nın yeni üyelerini seçti

KKTC'ye kar geliyor!

» »
KKTC'ye kar geliyor!
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü soğuk, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

KKTC’de yarın ve cuma günü yağmur; cuma gününden itibaren ise hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi ve aynı gün (cuma) dağlık kesimlere kar yağması da bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü soğuk, diğer günlerde ise  oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı;  cumartesi günü parçalı zamanla az bulutlu ( sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazar günü parçalı ve az bulutlu, (sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise parçalı çok bulutlu geçecek.

42551.jpgEn yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günü 14 – 17; diğer günlerde ise 7 - 10 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı  yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli ve kısa süre fırtınamsı olarak esecek.

42550.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yağmurlu hava etkisini yitiriyor!13 Ocak 2017 Cuma 16:45
  • En çok yağış nereye düştü?13 Ocak 2017 Cuma 13:38
  • En çok yağış nereye düştü?08 Ocak 2017 Pazar 12:00
  • Haftasonu hava nasıl? Bu haberi okumadan plan yapmayın...06 Ocak 2017 Cuma 13:14
  • Meteoroloji dairesi uyardı; Fırtına yağmurla karışık geliyor!04 Ocak 2017 Çarşamba 18:09
  • Bu hafta yağmur var mı?02 Ocak 2017 Pazartesi 18:10
  • Yağışlı hava ne kadar sürecek?30 Aralık 2016 Cuma 17:05
  • Meteoroloji Dairesi yine uyardı!29 Aralık 2016 Perşembe 14:54
  • Yağışlı hava ne kadar daha devam edecek?28 Aralık 2016 Çarşamba 18:01
  • Meteoroloji Dairesi’nden "tedbirli olun" uyarısı26 Aralık 2016 Pazartesi 16:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti