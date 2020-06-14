KKTC'ye 'karantinasız' giriş: O özel uçakta kimler vardı?

Özel izinle KKTC’ye karantinasız gelen kişiler tartışmalara neden oldu.. Kişilerin kim olduğu ve neden karantinasız girdikleri konusunda birden fazla açıklama yapıldı

ERHÜRMAN:GÜVEN VERMİYORSUNUZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Lapta Marina projesi için ülkeye özel izinle gelen teknik heyetle ilgili açıklamada bulundu.

Erhürman, Ercan’a özel izinle yolcu indiğini, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın “Bakanlar Kurulu kararı ile geldiklerini” ifade ettiğini ve Turizm Bakanlığı’nın ise “Bakanlar Kurulu'nda istişare edilerek izin verildiği” yönünde açıklama yaptığını belirterek, “Ulaştırma Bakanı (ki tabii ki BK üyesidir) yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem şeklinde açıklama yapıyor. Güven vermiyorsunuz” dedi.

Hükümetin, süreci iyi yönetmekten ziyade, “her kafadan bir ses çıkararak insanların endişelerini arttırdığını” ifade eden Erhürman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dahası, insanların günlerce evlerine kapanarak, çalışanların işlerinden olarak, maaşlarının düşmesini göze alarak, iş dünyasının gelirinden feragat ederek sağladığı ortamı hem kendi hanenize yazmaya kalkıyor, hem de riske atıyorsunuz. Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!”

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ercan'a "özel izin"le yolcu iniyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Bakanlar Kurulu kararı ile geldiler diyor. Turizm Bakanlığı Bakanlar Kurulu'nda istişare edilerek izin verildiğini söylüyor. Ulaştırma Bakanı (ki tabii ki BK üyesidir) "yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem" şeklinde açıklama yapıyor.

Güven vermiyorsunuz. Süreci yönetmeyi bırakın, her kafadan bir ses çıkararak insanların endişelerini artırıyorsunuz. Dahası, insanların günlerce evlerine kapanarak, çalışanların işlerinden olarak, maaşlarının düşmesini göze alarak, iş dünyasının gelirinden feragat ederek sağladığı ortamı hem kendi hanenize yazmaya kalkıyor, hem de riske atıyorsunuz. Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!”

BAKANLIK:“KKTC’YE GELEN KİŞİLERİN HALKIN ARASINA KARIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, özel izinle KKTC’ye gelen kişilerin halkın arasına karışmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, basında yer alan özel uçakla Kuzey Kıbrıs’a gelen heyetle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Söz konusu heyetin Lapta Marina projesinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaları tamamlamak üzere Ada’ya geldiği ifade edilen açıklamada, Bakanlar Kurulunda istişare edilerek ülkeye katma değer sağlayacak bu projenin hayata geçirilebilmesi adına heyete izin verildiği vurgulandı.

Açıklamada, getirilen kişilerin halkın arasına karışmalarının söz konusu olmadığı da ifade edilerek, “tamamen kontrol altında tutularak, halkımızla temas etmemesi sağlanarak pandemi otelinde konaklatılmakta olan heyet bu gün çalışmalarını tamamlayarak adamızdan ayrılacaktır”denildi.

TDP: “KENDİ VATANDAŞINA ‘GİT GELME’, BAŞKALARINA ‘ÖZEL İZİN’ HÜKÜMETİN ANLAYIŞI BU MU?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bakanlar Kurulu kararıyla 13 kişinin PCR testi aranmadan ve karantinaya girmeden ‘özel izinli’ olarak adaya girerek serbest dolaşım hakkına sahip olmasının, hem çifte standart, hem de tüm toplumun sağlığını riske atan bir uygulama olduğunu vurguladı.

Basında bugün yer alan; özel uçakla ülkemize gelen heyetle ilgili açıklama yapan Turizm Bakanlığı’nın söz konusu kişilerin PCR testi olmadan, karantinaya da girmeden özel izinle adaya girişlerine izin verildiğini doğruladığına dikkat çekilen açıklamada, “Hükümet olarak kendi vatandaşlarınıza ‘gidin ve gelmeyin, gelirseniz karantinaya girersiniz’ diyeceksiniz diğer yandan da 13 kişiye PCR testi olmadan, karantinaya da girmeden dolaşım için özel izin vereceksiniz. Üstelik bu kararı da gizleyeceksiniz. Hükümetin adalet ve yönetim anlayışı bu mu?” ifadelerine yer verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı akşam gelen uçakla ilgili olarak ‘bilgim yok’ derken, Sağlık Bakanı Müsteşarı’nın kararın Bakanlar Kurulu’nda alındığını söylediğine vurgu yapılan açıklamada “Hem tüm toplumun sağlığını riske atacak karar alacaksınız, hem de olay açığa çıkınca topu birbirinize atacaksınız. Artık yeter, bu toplumun aklıyla daha fazla dalga geçmeyin” denildi.

Yasalar önünde herkesin eşit olması gerektiği, ancak UBP-HP hükümetinin aldığı kararlarla çifte standart yarattığı belirtilen açıklamada “Bu toplum aylarca eve boşuna mı kapandı? Binlerce kişi toplum sağlığını korumak adına işinden, aşından olurken, gelecek belirsizliği yaşarken, karşılığı bu mu olacaktı?” denildi.

TDP açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi: “Böylesi riskli bir dönemde bu kişilerin üstelik de özel izinle adaya sokulması çok mu elzemdi?

Ayrıca gerçekleştirilen ihale karara bağlanmış mıdır? İçişleri Bakanlığı ihaleye ilişkin ortada olan sürelere ilişkin hukuki çekinceleri kaldırılmış mıdır? İhale sözleşmesi imzalanıp Belediye Meclisine sunulmuş mudur? Herkesin karantinaya alındığı bir dönemde özel bir şirketin elemanlarına sunulan ayrıcalığın temeli nedir? Hükümet tüm bu sorulara yanıt vererek toplumu bilgilendirmelidir.”

YATIRIMCILAR GELMİŞ

KKTC’ye özel uçakla gelen kişinin Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar ve yabancı yatırımcılar olduğu öğrenildi.