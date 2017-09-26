KKTC'ye "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kurulacak, biri bizi gözetleyecek

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol doğrultusunda, KKTC'ye "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kurulacak.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol doğrultusunda, KKTC'ye "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kurulacak.



"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü", Türkiye İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren'le çok hayırlı bir protokole imza attıklarını belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından KKTC'de kurulacak KGYS ve sınır kapılarına yapılacak güvenlik arttırıcı çalışmalara ilişkin protokolün 8 Eylül 2017'de Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve İçişleri Bakanlığı ile karşılıklı olarak imzalandığını anımsatan Soylu, "Bugün de bu projeyi hayata geçirecek hükümetler arası iş birliği protokolü imzalandı. Ülkeler arasında imzalanacak protokollerin yürürlüğe girmesini takiben yaklaşık maliyetler nihai halini alacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı aracılığıyla ASELSAN bu çalışmaları Türkiye'de yürüttüğü gibi KKTC'de de yürütecektir." diye konuştu.

Soylu, KKTC'ye 80 milyon Türk vatandaşı gibi kendisinin de farklı bir bakışı bulunduğunu ifade ederek, "Kıbrıs'ın tarihine, insanlarına ve eşsiz güzelliklerine ayrı bir sevgi ve muhabbet duyuyoruz." dedi.

169 NOKTAYA

KGYS ile Türkiye'de başarılı sonuçlar elde edildiğine işaret eden Soylu, KKTC'de de 169 noktaya kurulacak sistem için 52 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

ÖNCE GİRNE, LEFKOŞA…

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de işbirliği protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışmalarımız önce Girne ve Lefkoşa, daha sonra diğer 4 kentte olmak üzere devam edecektir." bilgisini verdi.

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