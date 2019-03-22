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KKTC'ye Mülteci taşıyan 4 zanlıya 5 gün ek tutukluluk

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KKTC’ye 15 Mülteci taşıyan ve yardımcı olan 4 zanlıya 5 gün ek tutukluluk
KKTC'ye Mülteci taşıyan 4 zanlıya 5 gün ek tutukluluk

Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek maksadıyla 13 Mart 2019 tarihinde Mersin Limanı’ndan aldıkları 15 Suriye’li mülteciyi Gazimağusa Limanı’ndan muhaceret kayıtlarını yaptırmadan çıkarmaya çalışan ikisi tır şoförü ile onlara yardımcı iki kişi Polisin düzenlediği operasyonunda suçüstü yakalanarak tutuklanmışlardı.

magusa-limani-multeci-foto-2-2.jpg20 Mart 2019 tarihinde davaları görülen 15 mülteci bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mültecilere yardımcı olmaya çalışan ve ağır bir suç işlemek maksadıyla ittifak kurmak ve muhaceret yasalarına aykırı hareket suçlaması ile haklarında dava açılan 4 zanlı ek tutukluluk talebiyle bugün yeniden mahkeme huzurundaydı.

magusa-limani-multeci-foto-1.jpgOlguları değerlendiren yargıç meselenin salimen sürdürülebilmesi maksadıyla zanlıların 5 gün daha Poliste tutuklu kalmalarını emretti. (MHA)

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