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KKTC'ye uyuşturucu ile geçti... "Bin Euro'ya aldım"

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Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak isteyen uyuşturucuyla yakalanan N.T yeniden mahkemeye çıkarıldı.
KKTC'ye uyuşturucu ile geçti... "Bin Euro'ya aldım"

Narkotik Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.

Polis 11 Mart .2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, kullanımındaki araç ile Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde naylona sarılı 10 gram ağırlığında kokain ve aracın ön kısmında koli bandına sarılı 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan bin euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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