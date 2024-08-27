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KKTC'ye yaptırımlar... Üstel vurguladı: Gerekli tüm adımlar atılacak

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Güney Kıbrıs’ta, KKTC’ye yatırım yapanlara karşı başlatılan tutuklamalar, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında yapılan kapsamlı bir değerlendirme toplantısında ele alındı.
KKTC'ye yaptırımlar... Üstel vurguladı: Gerekli tüm adımlar atılacak

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KT İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yatırımcılar, hukukçular ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda, tutuklamaların hukuki ve ekonomik boyutları detaylı bir şekilde ele alındı. 

Katılımcılar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu adımlarının Kuzey Kıbrıs Türk halkı üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. 

Ayrıca, Rum tarafının iyi niyetle bağdaşmayan adımlarına karşı KKTC’nin alabileceği karşı önlemler üzerinde duruldu.

Başbakan Ünal Üstel, Rum yönetiminin KKTC'ye yönelik bu tür hareketlerinin Kıbrıs Türk halkını mağdur etmeyi amaçladığını ve hükümetin ana gündem maddesi olduğunu belirtti. 

Üstel, bu süreçte KKTC'nin haklarını korumak için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.

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