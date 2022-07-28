  • BIST 2.565,01
  • Altın 1004.046
  • Dolar 17.9289
  • Euro 18.2469
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

KKTC’ye yönelik Türk Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

» »
KKTC’ye yönelik Türk Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı yapıldı..
KKTC’ye yönelik Türk Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda Ekonomik Örgütler Platformu adına konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ülke ekonomisini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, ekonomiye dayalı bir gelişim için ihracatın şart olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, dünyanın içinde bulunduğu süreçte yeni ekonomik şartların oluşması için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, önemli adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, sürdürülebilir ekonominin şart olduğuna vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel de, 2020 yılında ortaya çıkan pandemi süreci ve buna bağlı sıkıntılara işaret ederek, ekonominin ihtiyaç duyduğu tedbirler için çalıştıklarını belirtti.BRT

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum başladı.28 Temmuz 2022 Perşembe 11:35
  • DAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi, Uluslararası Film Festivali’ne jüri üyesi olarak seçildi28 Temmuz 2022 Perşembe 11:31
  • Memur-Sen: Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız28 Temmuz 2022 Perşembe 11:31
  • Koral Aşam: En az sermayedarlar kadar asgari ücretlinin de hakkının korunması gerekiyor28 Temmuz 2022 Perşembe 11:27
  • Bu eylem piyasada pahalılığa yol açıyor28 Temmuz 2022 Perşembe 11:17
  • DAÜ-SEN : '' Zaman Sosyal Hukuk Devletinden Yana Olacağız ''28 Temmuz 2022 Perşembe 11:15
  • Serhatköy ve Meriç'te yangın28 Temmuz 2022 Perşembe 11:12
  • İskele'de tedbirsizlik yangını getirdi28 Temmuz 2022 Perşembe 11:07
  • Gazimağusa'da hırsızlık28 Temmuz 2022 Perşembe 11:05
  • Demir sopa ile vurdu , parmağını kırdı28 Temmuz 2022 Perşembe 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti