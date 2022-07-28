KKTC’ye yönelik Türk Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda Ekonomik Örgütler Platformu adına konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ülke ekonomisini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, ekonomiye dayalı bir gelişim için ihracatın şart olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, dünyanın içinde bulunduğu süreçte yeni ekonomik şartların oluşması için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, önemli adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, sürdürülebilir ekonominin şart olduğuna vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel de, 2020 yılında ortaya çıkan pandemi süreci ve buna bağlı sıkıntılara işaret ederek, ekonominin ihtiyaç duyduğu tedbirler için çalıştıklarını belirtti.BRT