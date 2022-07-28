KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı yapıldı

Concorde Otel’de yapılan toplantıda ilk konuşmayı Ekonomik Örgütler Platformu adına Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yaptı. Kamacıoğlu, ülkede güç birliği sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, ekonomiye dayalı bir gelişim için ihracatın şart olduğunu belirtti. Kamacıoğlu, bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, bu toplantıda ekonomiye katkı sağlayacak adımlar atılmasını diledi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünyanın içinde bulunduğu süreçte yeni ekonomik şartların oluşması için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, hem ülkede, hem de dünyadaki emtia fiyatları ve kur hareketliliği düşünüldüğünde bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, her ülkenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesi gerektiğine de işaret ederek, pandemi sürecinde yaşananların da bunu desteklediğini anlattı.

“Planlama yapmak yetmez, finansmanı da düşünmek lazımdır” diyen Bakan Amcaoğlu, yeni hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nda, ülke üretiminin çeşitlenmesi için düzenlemeler yapılmasının da ayrıca önem taşıdığını söyledi. Bakan Amcaoğlu, bu toplantılarda atılacak adımların ülke ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.

-Başçeri

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasının kırmızıçizgileri olduğunu belirtti.

Başçeri, bunun için sürdürülebilir ekonominin şart olduğuna vurgu yaparak, KKTC ile birlikte kamu yatırımları, bütçe açığı ve KKTC’deki iş insanlarının, Türkiye’deki iş olanaklarından yararlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin konuşulacak çok söz olduğunu kaydeden Başçeri, insan hareketliliğinin yeniden başladığını, turizm ve yükseköğrenimdeki rakamların 2020 yılındaki oranlara dönmeye başladığını dile getirdi.

2010 yılında KKTC vatandaşları hariç hava ve deniz limanlarında yıllık giriş toplamının 800 bin, 2020’de 1.7 milyon, 2022’nin ilk altı ayında ise 556 bin olduğuna işaret eden Başçeri, kaynak ve finansmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Başçeri, Eximbank kredilerine KKTC’den ulaşılabilmesinin ve hacminin artmasının, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında 10-11 Haziran’da yapılan 1’inci Gözden Geçirme toplantısında gündeme geldiğini ifade etti.

Ali Murat Başçeri, teknik heyetlerin vakit kaybetmeden çalışmalara başladığını ve Eximbank kredilerinin KKTC’nde de kullanımının kolaylaştırılması, kapsam ve miktarının artırılması için adım atarak bu toplantının yapılmasının sağlandığını anlattı.

Türk Eximbank’ın şimdiye kadar KKTC’de ihracatçılara önemli bir miktar kredi limiti ayırdığını, ancak bunun kullanım miktarının düşük olduğunu söyleyen Büyükelçi Başçeri, bunun gerekçeleri ve kullanımın nasıl yükseltilebileceğinin bu toplantılarla değerlendirileceğini belirtti.

Eximbank kredileri ile ürün yelpazesinin genişletilmesinin mümkün olacağına da vurgu yapan Başçeri, kredilerin, turizm de dahil olacağı döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacak şekilde kullanılabileceğini kaydetti.

Başçeri, hedefin Kıbrıs Türkü’nün KKTC’de aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmasının güçlü bir şekilde, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyle yola devam etmesi olduğunu sözlerine ekledi.

-Üstel

Toplantıda son konuşmayı yapan Başbakan Ünal Üstel de, 2020 yılında ortaya çıkan pandemi süreci ve buna bağlı sıkıntılara işaret ederek, ekonominin ihtiyaç duyduğu tedbirler için çalıştıklarını belirtti.

Üstel, ekonominin ihtiyaç duyduğu ve benzer durumların yaşanmaması için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde bazı eylem planlarının hayata geçmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Üstel, 2020’deki Covid-19 salgını, buna bağlı ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve son olarak da Rusya – Ukrayna savaşına bağlı olarak KKTC ekonomisinin her gün küçülmeye başladığını söyledi.

Bu küçülmeyi durdurmak için düşük faiz destekli kredi paketleriyle, üretimde söz sahibi olan kesimlerin nefes almasını sağladıklarını vurgulayarak, bu kapsamda 600 civarı işyerine yaklaşık 1 buçuk milyar civarında bir finansman sağlandığını belirtti.

Piyasanın daha da hareketlenmesi için, dün yeni bir eylem planı daha açıkladıklarını anımsatan Başbakan Üstel, küçük işletmeler için 140 milyonluk kredi fonu ve işletmelere de 6 ay ödemesiz düşük faizli krediler sağlanacağını söyledi.

Pandemi şartlarının üretimin önemini gözler önüne serdiğine de işaret eden Başbakan, bunun yanı sıra ihracatın şart olduğunu, ambargolar altında olunmasına karşın Türkiye ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile zorlukların aşılmasına çalışıldığını anlattı.

Üstel, sanayi ve turizmin hareket kabiliyetini artırmak için Türkiye Eximbank kredilerinin KKTC’de de aynı koşullarda kullanılmasının sağlanmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, ülkenin lokomotif sektörleri olan turizm ve eğitimin yanı sıra Eximbank kredileri ile ihracatın da artırılacağını, daralan ekonominin istenilen noktaya taşınacağını belirtti.

Başbakan Üstel toplantının sonuçlarının ve kredilerin kullanılmasının yakından takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri ile Türkiye Eximbank yetkilileri arasında toplantılara geçildi.