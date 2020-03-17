Özersay:Yapılan haberlerde hatalı, yanıltıcı bilgiler olduğunu gözlemliyorum. Bu nedenle bir konuya açıklık getirmek istiyorum:

İşte Özersay'ın yaptığı açıklamasının tamamı;

Yapılan haberlerde hatalı, yanıltıcı bilgiler olduğunu gözlemliyorum. Bu nedenle bir konuya açıklık getirmek istiyorum:

1)Şu anda KKTC’ye yurt dışından gelecek olan HERKES (yabancı veya vatandaş) için 14 gün evde tecrit uygulaması vardır;

2)Aşağıda ismi sayılan 72 ülkeden ise (KKTC vatandaşları hariç) KKTC’ye giriş yasaktır;

3)Aşağıda ismi sayılan 72 ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları 14 gün gözlem merkezlerinde tecrit edilecek;

4)Türkiye Cumhuriyeti de dahil bu sayılan 72 ülke dışından bir ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları girişlerinden itibaren 14 günlük ev tecridine tabidirler;

5)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak;

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının turistik veya benzeri maksatlarla ülkemize girişi yasaktır;

b.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından sadece muhaceret izinli olanlar KKTC’ye girebilir ancak girişlerinden itibaren 14 günlük ev tecridine tabidirler;

6)Bu kısıtlamalar ilerleyen saatlerde daha da artırılabilir.