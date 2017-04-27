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KKTC’yi “Notasal Şifreleme” adlı projesiyle Betül Sude Yakut temsil etti

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KKTC’yi “Notasal Şifreleme” adlı projesiyle Betül Sude Yakut temsil etti
TÜBİTAK ortaokullar arasında düzenlediği proje yarışmasında matematik dalında birincilik kazanan Demokrasi Ortaokulu öğrencisi Betül Sude Yakut, “Notasal Şifreleme” adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) ortaokullar arasında düzenlediği proje yarışmasında matematik dalında birincilik kazanan Demokrasi Ortaokulu öğrencisi Betül Sude Yakut, “Notasal Şifreleme” adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakut’un birincilik aldığı TÜBİTAK 11. Ortaokullar Arası Proje Yarışması Adana Bölge Finali’ne 722 proje katıldı.

Adana, Hatay, Gaziantep, Karaman, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Kilis’ten öğrencilerin başvurduğu yarışmada, KKTC’yi “Notasal Şifreleme” adlı projesiyle Betül Sude Yakut temsil etti.

Betül Sude Yakut’un Demokrasi Ortaokulu öğretmenlerinden Dr. Selahattin Yakut’un danışmanlığında hazırladığı ve birincilik alan projesi önümüzdeki ay Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye finallerinde yarışacak.

Betül Sude Yakut, projesinin dereceye girmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Demokrasi Ortaokulu Müdürü Tüner Tanpınar, KKTC’yi temsil eden tek projenin birincilik almasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü açıklamasında, “Bu gururu yaşamamıza katkısı olan öğrencimize, danışmanına ve emeği geçen herkese teşekkür eder, bu başarının diğer öğrencilerimize de esin kaynağı olmasını dileriz” ifadesine yer verildi.

Dairenin açıklamasında, Betül Sude Yakut’un yarışmaya Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisiyken başvurduğu, daha sonra kaydını Demokrasi Ortaokulu’na yaptırdığı belirtildi.

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