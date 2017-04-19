KKTC’yle birlikte toplam 7 ülkeden 500’e yakın ilkokul öğrencisi meclisin bahçesinde buluştu

KKTC’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yakılan meşaleyle başladı.

Bu kapsamda, KKTC’yle birlikte toplam 7 ülkeden 500’e yakın ilkokul öğrencisi, Cumhuriyet Meclisi’nin bahçesinde buluştu.

Etkinliklerin başlangıcını simgeleyen meşaleyi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber yaktı.

ETKİNLİKLER BİR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler bugün, Meclis’te yakılan meşaleyle başladı.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bu sabah Kuğulu Park’ta toplanarak Cumhuriyet Meclisi’ne kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ülke genelindeki tüm ilkokullardan 2 öğrenci Meclis’te okulunu temsil etti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim merkezlerinden ve özel ilkokullardan öğrenciler de etkinliğe katıldı.

Türkiye, Rusya, Tataristan, Kırgızistan, Sırbistan ve Litvanya’dan gelen konuk öğrenciler ise ülkelerini geleneksel kıyafetleriyle temsil etti. Meclis, yaklaşık 500 çocuğa ve öğretmenlerine ev sahipliği yaptı.

GÖKYÜZÜNE BIRAKILAN RENKLİ BALONLAR...

Çocuklar, Meclis’in kendileri için süslenen bahçesinde gösterilerini sundu. Etkinlik kapsamında “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı. Öğrenciler daha sonra Cumhuriyet Meclisi’ni dolaştı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, konuk öğrencilere hitaben kısa birer konuşma da yaparak, Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olan 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin önemine değindi.

BEROVA: “SIRBİSTAN EKİBİ GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN İNSANLIK DIŞI ENGELİNE TAKILDI”

Etkinlikte ilk sözü alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 23 Nisan kapsamında bu yıl da çeşitli ülkelerinden çocukların KKTC’ye geldiğini söyleyerek, Sırbistan’dan gelen çocukların yaşadıklarına değindi.

Berova, “Aramıza katılmak, bu coşkuyu bizimle paylaşmak için yola çıkan Sırbistan ekibi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin insanlık dışı engeline takıldı. Çocukların ve eğitmenlerin duyduğu üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs’ın, dünya çocuklarının temiz ve barışçıl düşüncelerini siyasi emellerine alet ettiğini söyleyen Berova, Rum Yönetiminin tutumunu kınadıklarını söyledi.

KKTC’ye gelen her çocuğun bir kültür elçisi olduğunu ifade eden Bakan Berova, bunun dünya barışına katkı sağladığını vurguladı.

Etkinliklerle ilgili de kısa bir bilgi veren Berova, KKTC’deki 23 Nisan etkinliklerini bir haftaya yaydıklarını, etkinliklerin açılışını KKTC’nin ulusal egemenliğini simgeleyen Meclis’te yapmayı uygun gördüklerini belirtti.

SİBER: “ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRENLERİ İLK KEZ MİLLETİN İRADESİNİ YANSITAN MECLİS’TE BAŞLADI. BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin ilk kez Cumhuriyet Meclisi’nde başlatıldığına işaret ederek, “Bu etkinliklerin halkın, milletin iradesini yansıtan Meclis’te başlaması bizim için önemli” dedi.

Çocuklara demokrasinin, kültürün, barışın, sevginin öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Siber, “Arzuladığımız dünyaya ulaşmak bugünün çocuklarını iyi yetiştirmekle mümkün. Onlara savaşı değil, barışı; kavgayı değil, dostluğu, kültürlere saygıyı öğretmeliyiz. Bunu hep beraber yapmalıyız” ifadesine yer verdi.

Siber, çocuk haklarının bilinmesi ve buna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, çocukları, sevgi, masumluk, barış ve köprü gibi kelimelerle anlattı.