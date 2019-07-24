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KKTC’yle ticaret Rum ekonomisinde “Kara Delik”

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Güney Kıbrıs’taki İşçi Sendikaları Federasyonu (SEK), KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin Rum ekonomisi ve devletine büyük zarar verdiği iddiasında bulunarak, Rum hükümetinden önlem almasını istedi.
KKTC’yle ticaret Rum ekonomisinde “Kara Delik”

Fileleftheros; “İşgal Bölgeleriyle Ticaret Ekonomi İçin Kara Delik” başlığı altında verdiği haberinde, SEK tarafından dün yapılan açıklamada, KKTC’yle ticari ilişkilerin son yıllarda tehlikeli ve endişe verici boyutlara ulaştığını kaydederek önlem alınmasının istendiğini yazdı.

Habere göre SEK’in açıklamasında, “kaliteleri şüpheli Türk menşeli ürünlerin büyük oranda kontrolsüz bir şekilde güneydeki tüketicilerin sofrasına ulaştığı, taksici ve ticari araçların akaryakıt ihtiyacını topluca KKTC’den karşılamaya başladıkları” ifade edilerek , bu durumun hem devletin hem de Rum halkının milyonlar kaybetmesine yol açtığı dile getirildi.

Gazete haberinde, KKTC’yle ticaretin ve özellikle de akaryakıt alımı durumunun yasal ekonomiye paralel “gölge bir ekonominin” oluşmasına yol açtığını belirterek, bazı derneklerin Rum hükümetinden, Yeşil Hat Tüzüğü’nün yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini ifade etti.

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