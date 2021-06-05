KKTF 2021 Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşiyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Seçimli Genel Kurulu 15 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00 de KKTF idari binasında gerçekleşecek.
KKTF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile KKTF’ ye son başvuru tarihi 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 17.00 de sona erecek.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı Seçimli Genel Kurulu Federasyona bağlı 11 kulübün oy kullanımı ile gerçekleşecek, seçilen yeni başkanın ve yönetim kurulunun görev süresi 2 yıl olacaktır.
KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU
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