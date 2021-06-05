  • BIST 1.433
  • Altın 527,081
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

KKTF 2021 Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşiyor…

» »
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Seçimli Genel Kurulu 15 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00 de KKTF idari binasında gerçekleşecek.
KKTF 2021 Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşiyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Seçimli Genel Kurulu 15 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00 de KKTF idari binasında gerçekleşecek.

KKTF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile KKTF’ ye son başvuru tarihi 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 17.00 de sona erecek.  

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı Seçimli Genel Kurulu Federasyona bağlı 11 kulübün oy kullanımı ile gerçekleşecek, seçilen yeni başkanın ve yönetim kurulunun görev süresi 2 yıl olacaktır.   

                                                                                         

                                                                            KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU

                                                                                          YÖNETİM KURULU

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cimnastik’te 19 Mayıs coşkusu yaşanacak18 Mayıs 2021 Salı 14:29
  • Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Formula 1 Türkiye Grand Prix'si iptal edildi16 Mayıs 2021 Pazar 08:33
  • Nicosia Motors Tenis Ligi İlk Hafta Maçları ile Başladı10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:24
  • Drag yarışları başlıyor09 Mayıs 2021 Pazar 11:32
  • Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na Katılacak Atletlere Kovid-19 Aşısı Sağlayacak07 Mayıs 2021 Cuma 10:34
  • Atıcılar Poligona çıkıyor07 Mayıs 2021 Cuma 08:09
  • 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Basel Holding Sprint Şampiyonası ile start aldı29 Nisan 2021 Perşembe 18:35
  • Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp altın, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu27 Nisan 2021 Salı 09:30
  • Dünya Oto Cup'ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon!24 Nisan 2021 Cumartesi 15:40
  • Dünya Oto Cup'ta muhteşem finaller24 Nisan 2021 Cumartesi 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti