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kktf 2022 beach tennis toru 20 temmuz restoran cup tamamlandı

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour 3 ayak, 20 Temmuz Restoran Cup turnuvası tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 2022 Beach Tennis Tour 3.ayak 20 Temmuz Restoran Cup
kktf 2022 beach tennis toru 20 temmuz restoran cup tamamlandı

(Ahmet Kızılkılıç anısına) plaj tenis turnuvası 13-14 Ağustos tarihleri arasında Kocareis plajında gerçekleştirildi.

. KKTF 2022 Beach Tennis Tour 3.ayak 20 Temmuz Restoran Cup plaj tenis turnuvası +13 çift kadınlar 7, +13 çift erkekler 12, karışık çiftler 15, yeni başlayanlar 16 takım olmak üzere dört kategoride toplam 50 sporcu mücadele etti.

Sponsorların Destek Verdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour 3.ayak, 20 Temmuz Restoran Cup’a Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yanı sıra birçok sponsorlar da organizasyona ciddi katkı koydu. 20 Temmuz Restoran Cup’a, Gazimağusa Belediyesi, Kocaresi Holiday Resort, Cornaro, Barış Bobinaj, Rashad Group, Address Estate, Ersal Ltd, Mey Su, sponsor olarak organizasyona katkı koyarak destek verdi.   

Şampiyonlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour, 20 Temmuz Restoran Cup plaj tenis turnuvası Kocareis plajında 2 gün boyunca 2 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen ve ilk gün 68, ikinci gün 36 toplamda 106 karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. + 13 Çift kadınlarda Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu, +13 çift erkeklerde Barış Öerek-Stephanos Charalambous, +13 karışık çiftler Saadet Aktuğlu-Yarkın Kuluoğlu, yeni başlayanlarda ise Hasan Doğan-Hasan Baybars birinci oldu.

Ödüller

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour 20 Temmuz Rsetoran Cup plaj tenis turnuvası final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde kupa ve plaketleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon başkanı Hasan Gazioğlu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü As başkanı Arkın Köseoğlu, Genel Sekreter Güner Gülhan, Kocareis Holiday Resort işletmecisi Ahmet Doğan, 20 Temmuz Restoran adına Barış Kızılkılınç tarafından verildi.  

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour 3 ayak, 20 Temmuz Restoran Cup plaj tenis turnuvasında dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 Çift Kadınlar

1. Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu

2. Ecem Açıkel-İzlem Civisilli

+ 13 Çift Erkeler

1. Barış Örek-Stephanos Charalambous

2. Marios Nicolaides-Andreas Artamıov

+13 Karışık Çiftler

1. Saadet Aktuğlu-Yarkın Kuloğlu

2. Melis Mevlit-Zeka Başel

Yeni Başlayanlar

1. Hasan Doğan-Hasan Baybars

2. Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu

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