KKTF 2022 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Başlıyor

KKTF tarafından düzenlenecek olan SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi 03 Şubat 2022 tarihinde başlıyor.

KKTF tarafından düzenlenecek olan SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi 03 Şubat

2022 tarihinde başlıyor.



KKTF 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi Girne Belediyesi Tenis Kulübü,

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü ve

Pakan Spor Kulübü Derneği takımlarının katılımı ile oynanacak deplasmanlı grup

karşılaşmalarının ardından Federasyon kortlarında gerçekleşecek 3.lük ve final maçları

ile tamamlanacak.



16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları



• 2 tek erkekler,

• 1 çift erkekler,

• 2 tek kadınlar,

• 1 çift kadınlar,

• 1 karışık çiftler



Maçları olarak oynanacak, tüm maçlar ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set

üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacaktır.