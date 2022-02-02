  • BIST 2.002,24
  • Altın 776.14217
  • Dolar 13.458
  • Euro 15.2086
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

KKTF 2022 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Başlıyor

» »
KKTF tarafından düzenlenecek olan SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi 03 Şubat 2022 tarihinde başlıyor.
KKTF 2022 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Başlıyor

KKTF tarafından düzenlenecek olan SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi 03 Şubat
2022 tarihinde başlıyor.


KKTF 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi Girne Belediyesi Tenis Kulübü,
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü ve
Pakan Spor Kulübü Derneği takımlarının katılımı ile oynanacak deplasmanlı grup
karşılaşmalarının ardından Federasyon kortlarında gerçekleşecek 3.lük ve final maçları
ile tamamlanacak.


16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları


• 2 tek erkekler,
• 1 çift erkekler,
• 2 tek kadınlar,
• 1 çift kadınlar,
• 1 karışık çiftler

ekran-goruntusu-2022-02-02-190742.jpg
Maçları olarak oynanacak, tüm maçlar ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set
üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacaktır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Milli Motosikletçi Can Öncü Yeni Yılın İlk Testini İspanya' da Yaptı28 Ocak 2022 Cuma 17:56
  • Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Hafta Sonu Yapılacak26 Ocak 2022 Çarşamba 18:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Futbol Tenisi Federasyonu’nu Kabul Etti24 Ocak 2022 Pazartesi 16:19
  • Koronavirüs Testi Pozitif Çıkan Milli Sporcu Alperen Arabacı’nın Türkiye’ye Dönmesine İzin Verilmedi23 Ocak 2022 Pazar 11:15
  • 2022 Nıcosıa Motors Tenis Ligi Kura Çekimi Yapılacak22 Ocak 2022 Cumartesi 10:19
  • Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti18 Ocak 2022 Salı 16:06
  • Novak Djokovic Ülkesine Döndü, Yeni Bir Tartışma Başladı17 Ocak 2022 Pazartesi 21:38
  • Avustralya’da Novak Djokovic İçin Son Karar Verildi16 Ocak 2022 Pazar 13:28
  • 2022 Yılı Tenis Ligi Adı Yeniden Nıcosıa Motors13 Ocak 2022 Perşembe 17:32
  • Başakşehir-Konyaspor Maçı Ahmet Çalık'ın Vefatı Nedeniyle Ertelendi12 Ocak 2022 Çarşamba 23:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti