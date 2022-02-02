KKTF 2022 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Başlıyor

KKTF tarafından düzenlenecek olan SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi 03 Şubat
2022 tarihinde başlıyor.
KKTF 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi Girne Belediyesi Tenis Kulübü,
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü ve
Pakan Spor Kulübü Derneği takımlarının katılımı ile oynanacak deplasmanlı grup
karşılaşmalarının ardından Federasyon kortlarında gerçekleşecek 3.lük ve final maçları
ile tamamlanacak.
16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları
• 2 tek erkekler,
• 1 çift erkekler,
• 2 tek kadınlar,
• 1 çift kadınlar,
• 1 karışık çiftler
Maçları olarak oynanacak, tüm maçlar ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set
üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacaktır.
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