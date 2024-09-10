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KKTF BEM CUP 2024 de zevkli maçlar

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KKTF tarafından düzenlenen (Boğaz Endüstri ve Madencilik LTD.) BEM CUP 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor.
KKTF BEM CUP 2024 de zevkli maçlar

Kategorilerde gerçekleşen maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde; 

9 YAŞ KIZLAR – (Grup 1-2) Final

Erin Tüzünkan – Mevsim Metbulut            4/1 4/5 10/3

Melin Amber - Selin Ünlüer                                    4/0 2/4 10/12

 

9 YAŞ ERKEKLER – (Grup 1-2)  Final

Aybars Öncü - Hasan Aren Çakartaş                    0/4 3/5

Eral Tüzünkan - Kutsal İyikal                                 0/4 4/2 3/10

 

12 YAŞ KIZLAR - Final

Beren Başaran - Beren Pilli                                   6/1 6/1

 

12 YAŞ KIZLAR – Consolation Çeyrek Final

Melin Akçın - Alisa Sadıkoğlu                                6/3 6/1

 

12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Erdal Arabacıoğlu - Yalın Yurtsever                     5/7 6/0 6/3

Arel Şahin - Baran Başaran                                    1/6 0/6

 

12 YAŞ ERKEKLER - Consolation Çeyrek Final

Alen Göktaş - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu               6/1 6/1

           

 

16 YAŞ TEK KIZLAR - Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan - Almira Akşahin                 6/1 1/6 4/6

 

16 YAŞ KIZLAR – Consolation Çeyrek Final

Emine Karagözlü - Enra Çakartaş                         1/6 0/6

 

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Akay Ali Sağkanat - Oğuz El Erian                        6/2 6/2

Deniz Hüseyin Önen - Kaya Halkseven                0/6 1/6

 

16 YAŞ ERKEKLER - Consolation Çeyrek Final

Doruk Tüzel - Recep Yalovalı                                 1/6 2/6

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