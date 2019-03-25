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KKTO: Hükümet, pahalılık yaratacak her türlü karardan kaçınmalı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Tarım ürtünleri ithalatına konulan yüzde 2 oranındaki yeni vergilere ve elektrik ücretlerindeki artışa tepki gösterdi.
KKTO: Hükümet, pahalılık yaratacak her türlü karardan kaçınmalı

KTTO yetkilileri basın toplantısı düzenleyerek bu yöndeki endişelerini dile getirdi.

Oda Başkanı Turgay Deniz, tarım ürünleri ithalatındaki % 2’lik yeni vergilerin hayatı daha da pahalılaştıracağını söyleyerek, “ucuzlatmak için her türlü eylemi alma kararlılığındayız” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yüzde 2’lik Genel Tarım Sigortası Fonu yanında, hükümetin pahalılığı daha da artıracak yeni fon ve vergilerin geleceği endişesi yarattığını söyledi.

Oda yönetimi ve iş insanlarının katıldığı basın toplantısında, Oda Başkanı Turgay Deniz, hükümeti izlemekte olduğu ithalat ve diğer vergileri artırma politikasını terk etmeye çağırdı

Deniz, Genel Tarım Sigortası Fonu’nu parasal olarak desteklemek için tarım ithalatına konulan yüzde 2 oranındaki yeni vergilerin etkilerini paylaşmak için basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Hükümeti pahalılığın esas kaynağı olan kamu harcamaları ve bu harcamaların finansmanının sağlanması konusunda ciddi önlemler almaya çağıran Deniz, pahalılık yaratacak her türlü karardan da kaçınılmasını istedi.

Deniz, “Piyasanın önemli bir daralma sürecinden geçtiği bilindiği halde 852 milyon TL’lik açığı olan bir kamu bütçesi hazırlanmış; Türkiye yardımlarının zamanında gerçekleşmesi için hiçbir önlem alınmamıştır. Yüzde 2’lik Genel tarım Sigortası Fonu yanında, hükümet pahalılığı daha da artıracak yeni fon ve vergilerin geleceği endişesi yaratmaktadır. İş insanları bu vergilerle ilk anda yüzleşen insanlar olmaktadır. Ama bu vergiler sonuçta, tüketim ürünleri fiyatlarına yansımakta ve hayatımızı giderek daha pahalı hale getirmektedir.”pahalılık ” ekonomimizin rekabet gücünü de düşürerek mal ve hizmet üretimini imkansız hale getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Deniz, “Piyasanın önemli bir daralma sürecinden geçtiği bilindiği halde 852 milyon TL’lik açığı olan bir kamu bütçesi hazırlanmış; Türkiye yardımlarının zamanında gerçekleşmesi için hiçbir önlem alınmamıştır. Yüzde 2’lik Genel tarım Sigortası Fonu yanında, hükümet pahalılığı daha da artıracak yeni fon ve vergilerin geleceği endişesi yaratmaktadır. İş insanları bu vergilerle ilk anda yüzleşen insanlar olmaktadır. Ama bu vergiler sonuçta, tüketim ürünleri fiyatlarına yansımakta ve hayatımızı giderek daha pahalı hale getirmektedir.”pahalılık ” ekonomimizin rekabet gücünü de düşürerek mal ve hizmet üretimini imkansız hale getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Turgay Deniz, odanın kuzeyin pahalı olmasına karşı olduğuna işaret ederek ucuzlatmak için her türlü eylemi alma kararlılığında olduğunu söyledi. Deniz, bu basın toplantısının eylem planının ilk adımı olduğunu da belirtti.

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