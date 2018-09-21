KKTOK, Dünya Şampiyonası’ndan başarıyla döndü!

2018 Dünya Ralli Şampiyonası 10’uncu ayağı olan Rally Turkey, 13-16 Eylül tarihlerinde arasında Marmaris’te gerçekleştirildi. Ülkemiz sporcularının da start aldığı rallide, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 3 etabın sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza attı.

15 gün boyunca Türkiye’de görev yapan KKTOK görevlileri 13 Eylül akşamı Marmaris FULL SPEED TURKEY etabını hazırlayarak dünya şampiyonasının ilk etabını başarı ile organize etti.

Tüm dünyanın canlı yayında izlediği rallinin en önemli etaplarından biri olan, yarışın son etabı olan POWER STAGE ise 16 Eylül Pazar günü yapıldı.

KKTOK’un hazırladığı Power Stage etabını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, FIA Başkanı Jean Todh ve 150 kişilik VIP ekibi, parkur içinde özel olarak dizayn edilen alandan izledi.

KKTOK’un verilen sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirmesi, gerek Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, gerekse yabancı medya ve yarışmacılardan övgü dolu sözlerle karşılandı.

50 kişilik ekip ile Marmaris’te görev yapan ve toplam 3 etabın da sorumluluğunu üstlenen KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, böylesine büyük bir organizasyon içerisinde bulunmaktan ve alınan görevi hatasız olarak tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kişmir, 50 kişilik ekiple birlikte çok disiplinli ve özveri ile gerek KKTOK’u, gerekse KKTC’yi Türkiye’de ve dünya sahnesinde başarı ile temsil ettiklerini de belirterek, görev alan tüm arkadaşlarını canı gönülden kutladı ve tebrik etti.

Öte yandan, ilk kez dünya şampiyonasında start alan sporcularımızdan Bora Manyera ve Cem Çerkez ikilisi, Rally Turkey’i Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Yarışta güzel derecelere imza atan sporcularımızdan Deniz Fahri ise yarışın ikinci gününde mekanik arıza yaşayarak, yarışı tamamlayamadı.

Ulusal kategoride yarışan Gürol Baranlı’nın co-pilotluğunu yapan Serhan Tan ise Sınıf N birincisi olarak yarışı tamamladılar.