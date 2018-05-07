Klasik araçlar Girne’de sergilendi

2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın üçüncü organizasyonu , Açık Hava Klasik

otomobil sergisi yapıldı.

Sergiye ilgi çok yüksekti. Onlarca , birbirinden renkli değerli klasik araç , Girne Kordonboyu

caddesinin trafiğe kapatılan alanında sergilendi.

Organizasyon, nostalji dolu müzikler eşliğinde unutulmaz bir gün yaşandı. Capital radio katkılarıyla

organizasyonda yer alan DJ’ler , 80ler ve 90lar konseptiyle izleyenlerden tam not aldı.

Şampiyonada dernek üyelerine 10 puan veren faaliyete ülkemizin dört bir yanından klasikseverler

adeta akın etti. Özellikle yabancı turistlerin çok yakından ilgi gösterdiği sergi , festival havasında altı

saat sürdü.

Dernek yönetiminden bağımsız olarak kurulan beş kişilik seçim komitesi tarafından ise ,belirlenen

kriterlere göre puanlama usulü ile çeşitli kategorilerde ve genel kategoride en güzel klasik araçlar

seçildi . Sergiyi ayrıca Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de ziyaret etti.Kıbrıs Türk Klasik

Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta ise katkı koyan ve katılım gösteren kuruluş ve kulüplere

birer teşekkür plaketi takdim etti. Seçim komitesi puanlarına göre derece alan klasikler şöyle oluştu ;

En güzel 50ler birincisi : İsmet Tufan’a ait 1959 MODEL VW BEETLE

En güzel 60lar birincisi : İlker Canbulat’a ait 1961 model MG MİDGET

En güzel 70ler birincisi : Orbay Çubukçu’ya ait 1971 model FİAT 131 MİAFORİ

En güzel 80ler birincisi : Ertan Namlı’ya ait 1983 model MERCEDES BENZ W123

En güzel Genç Klasik : Asaf Akçın’a ait 1987 model BMW 850İ

Jüri özel ödülü : Bülent Evsal’a ait 1957 model VW BEETLE

En güzel üçüncü klasik : Pembe Topel’e ait 1978 model MG MİDGET

En güzel ikinci klasik : ALİ Köroğlu’na ait 1976 model OPEL MANTA

Serginin en güzel Klasiği : Ahmet Altuner’e ait 1960 model CHEVROLET CORVETTE C1