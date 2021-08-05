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Klasik Araçlar Merkez Lefkoşa’da Sergilendi

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Klasik Araçlar Merkez Lefkoşa’da Sergilendi
Klasik Araçlar Merkez Lefkoşa’da Sergilendi

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, üyelerinin yaklaşık 60 araçtan oluşan klasik arabalarını Merkez Lefkoşa’da sergiledi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hem klasik araçların sahipleriyle sohbet etti, hem de özel ilgi alanına giren arabaları detaylı inceleme fırsatı buldu. 

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Çağan Ilgar ve kurumun önde gelen isimlerinden LTB Eski Asbaşkanı Semavi Aşık, Harmancı’ya örnek tesisi böylesi bir etkinliğe açtığı için teşekkür etti.

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Etkinliğin devamında kurum temsilcileri Mehmet Harmancı’ya katkılarından ötürü bir plaket takdiminde bulundu.

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