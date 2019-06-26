Derneğin 2018 sezonunda başlayan slalom şampiyonasına bu yıl da Cyprus Wireless Solutions Ltd ana sponsor oldu. Ayrıca Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilecek şampiyona bu yıl da 3 yarış üzerinden olacak. Şampiyonanın birinci ayağı 28 Haziran Cuma akşamı, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, bu yıl dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. 2018 sezonunda gerçekleşen şampiyona çok ses getirmiş ve takdir toplamıştı. Geçen yılki şampiyonada 278 klasik araca ev sahipliği yapan dernek yönetimi, bu yıl katılımın çok daha yüksek olmasını bekliyor.