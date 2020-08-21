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Klasik otomobiller slalomda sezon finali için piste çıkıyor

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Klasik otomobiller slalomda sezon finali için piste çıkıyor
Klasik otomobiller slalomda sezon finali için piste çıkıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD),yaz faaliyetlerinin sonuncusunu 22 ağustos cumartesi gecesi KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Himayelerinde Cyprus Wireless Ana sponsorluğundaki Klasik Otomobil Slalom yarışı ile gerçekleştiriyor.

22 Ağustos Cumartesi akşamı, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek, sezonun final slalom yarışı etkinliği Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğundaki “Klasik Otomobil Slalom Yarışı” olacak.

Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, yine klasik severlerin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor. Cemsa Kartin Tesislerinde yüzden fazla klasik aracın katılımı ile saat 19:30 da başlayacak. Seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği sezonun son slalom yarışında yine birbirinden renkli ve güçlü klasik araçlar hünerlerini sergileyecek. 2150 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden yapılacak olan yarışın direktörlüğünü İsmet Tufan üstendi.DJ Dinc 80ler ve 90lar canlı müzik performansı ile gelenlere müzik keyfi yaşatacak.

Yaşar Köroğlu’nun sunumu ile başlayacak olan gece sonunda dereceye girenlere süpriz hediyeler ve kupaları takdim edilecek. KTKOD’nin 2020 sezonunun dördüncü faaliyeti olan yarışın ardından yaz organizasyonları tamamlanacak.Zekai & Zekai ZES Enerji sistemleri , Oza Kahve , Penguin’ Parlour’un da katkı koyduğu yarışta hem yarışa katılacak olan ekiplere hemde izlemeye gelen seyricilere Zekai & Zekai LTD tarafından nano maske ve Oza Kahvelerinden ise 80’lerin unutulmaz aksesurarı olan ve özel tasarlanmış yaka rozetleri hediye olarak dağıtılacak.Aliusta :  ‘’Camiada bizden beklentiler yüksek. Derneğimize yakışır şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz’’.

 

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da, Klasik Otomobil Slalom Yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek yarışmaya, 25 yaşını doldurmuş, yüzden fazla klasik ve spor aracın kaydının yaptırdığını söyledi.  Derneğin Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan faaliyetlerinin ardından bu yılın beklentileri üzerinde katılımlarla üç faaliyeti geride bıraktıklarını belirten başkan Aliusta,  Klasik Otomobil camiasında bu tür organizasyonlarda artık beklentilerin üzerinde olması ve çok geniş bir kesimin slalom yarışını beklediğini belirterek , derneğin üzerine düşen görevlerini en iyi şekilde yansıtarak , yine ses getirecek bir yarış yapacaklarını söyledi.

   Aliusta, yarış günü saat 18.30’da kayıtların başlamasının ardından, pistin tanıtımı için formasyon turu yapılacağını ve saat 19.30’da ilk klasik aracın start alacağını belirterek gece sonunda Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nda genel klasman ile kategorilerde ilk üçe girenlerin, gece sonunda kupalarına

kavuşacağını ifade etti.

Aliusta, sezonun son slalom yarışında Genel Klasman içerisinde yer alacak olan kategorileri şöyle sıraladı:

‘İmal yılları 1945 / 1960 arası olanlar E Kategorisi; İmal yılları 1961/1970 olanlar F Kategorisi; imal yılları 1971/1980 olanlar G Kategorisi; imal yılları 1981 / 1990 olanlar H Kategorisinde yarışabilecek. Bu kategoriler dışında kalan 1991 / 1995 yılları arasındaki klasik araçlar Turing Kategorisi’nde yer alarak Genel Klasman dışında yarışacak.

Yine bu yarışta Bayan Kategorisi, VW Beetle Kategorisi ve BMW E30 Kategorisi de devam edecek ve derecelerde ilk üç sırayı alan pilotlar kupa alma hakkı kazanacak.Ayrıca OZA Kahveleri de tüm klasmanlarda dereceye giren pilotlara hediye takdim edecek.

Fren testi bu yıl da sürecek. İki tur üzerinden yapılacak parkurda son turunu tamamlayan araç start noktasında yerdeki beyaz çizgiyi aracın ön ve arka tekerleri arasında kalacak şekilde durarak tamamlayacak”

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