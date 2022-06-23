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Klasik yay erkek takımı üçüncü oldu

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,
Klasik yay erkek takımı üçüncü oldu

Başkent Paris’te düzenlenen organizasyonda yarışan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.


Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan oluşan ekip, maçı 5-1 kazanarak organizasyonu 3. sırada tamamladı.

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