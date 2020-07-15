Klasikler Girne Limanı’nda

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan “Girne Limanı Klasik Otomobil Sergisi”, 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) Covid-19 salgını sonrası faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor...

Her yıl geleneksel olarak yapılan “Girne Limanı Klasik Otomobil Sergisi”, 11 Temmuz 2020 Cumartesi akşamüzeri gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, ralliler ve gezilerin yanı sıra her yıl geleneksel olarak organize ettiği klasik otomobil sergisini bu yıl da Girne Antik Limanı’nda gerçekleştirdi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi akşamüzeri 17.00-20.00 saatleri arasında yapılan sergi bu yıl her zamankinden daha coşkulu oldu. Uzun zamandır garajlara mahkûm kalan klasik otomobilleri hem sürüp hem de sergileme fırsatı bulan klasik otomobil sahipleri etkinlikten çok memnun olduklarını belirttiler.

Başbakan Ersin Tatar ve Turizm Bakanı Kutlu Evren de sergiyi gezip böylesine güzel bir etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu sergiyi gezip Antika Otomobil ve Motosikletler ile fotoğraf çektirdiler.

Özellikle Girne bölgesinde yaşayan yabancı uyruklu kişiler filmlere konu olan birbirinden değerli otomobilleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.