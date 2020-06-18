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Klasikler ‘negatif ortamı pozitife çevirmek’ için sezonu açıyor

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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yarıda kalan 2020 klasik otomobil faaliyet sezonunu tamamlamak için düğmeye bastı. 6 farklı organizasyon ile yola çıkan dernek çalışmalarına hız verdi.
Klasikler ‘negatif ortamı pozitife çevirmek’ için sezonu açıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) , yarıda kalan 2020 klasik otomobil faaliyet sezonunu tamamlamak için düğmeye bastı. 6 farklı organizasyon ile yola çıkan dernek çalışmalarına hız verdi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle etkilenen 2020 klasik otomobil ralli şampiyonası, bu yıl şampiyona düzeninde yapılmadan tamamlanacak.

Dernek Yönetim Kurulu geride kalan ve yapılamayan 5 faaliyetin ardından yaz faaliyetlerine 27 Haziran Cumartesi Cyprus Wireless Klasik otomobil Festivali ve Slalom yarışı ile başlayacağını duyurdu.

Hızlı bir giriş yapmak isteyen dernek yönetimi, büyük katılımlarla yaptığı ve bir festival havasında gerçekleşen ‘Klasik Otomobil Slalom Yarışı’ ile sezona merhaba demeye hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Burçin Aliusta , bu yıl onbeşinci yaşına giren derneğin, ilk kez salgın nedeniyle şampiyona düzeninde organizasyon  yapamayacağını belirtti.

Fakat üyelerden ve klasik severlerden gelen yoğun talep ve istek doğrultusunda 2020 sezonunu çeşitli faaliyetlerle, hijyen ve sağlık kurallarına uyarak en iyi şekilde tamamlama kararı aldıklarını söyledi.

Geride kalan ve yapılamayan 5 faaliyetin ardından derneğin bundan sonraki çalışmaları Yaz ve Sonbahar faaliyetleri olarak devam edeceğini belirten başkan Aliusta, ülkemizde açılımın henüz tamamlanmadığına da dikkat çekerek, yapılacak olan faaliyetlerin ve açıklanan organizasyonların herhangi bir vakanın görülmesi durumunda etkilenebileceğini söyledi.

Buna göre Dernek Yönetim Kurulu 2020 yılında 6 orgaizasyon yapma kararı aldı.

Toplamda iki yarıştan oluşacak olan ve ilki 27 Haziranda başlayacak olan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Festivali ve Slalom yarış orgaizasyonlarının ardından, 1 Klasik Otomobil Hazine avcılığı , 3 klasik otomobil rallisi ile tamamlanacak.

4 ay içerisinde yapılması planlanan 6 organizasyon Ekim ayında son bulacak. Faaliyet tarihleri Sponsorlar ile görüşüldükten sonra açıklanacak.

Yeni kurallar çerçevesinde yapılacak olan yarışlara yine ilginin ve katılımın yüksek olması bekleniyor.

Başkan Aliusta yaplacak olan organizasyonların, klasik severlere ve dernek üyelerine sunacağı çalışmaların ,salgın nedeniye oluşan negatif havayı pozitife çevirme, katılacak olan klasik severlere moral  motivasyon sağlamak ve teması ve riski minimum seviyede tutarak herkesin eğlenip hoş vakit geçirmeleri üzerine olacağını söyledi.

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