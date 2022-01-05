  • BIST 2.005,29
  • Altın 791.31362
  • Dolar 13.611
  • Euro 15.4335
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Kleopatra’nın Niyeti Neydi?   Adlı Sergi ARUCAD Art Space’te Sanatseverlerle Buluşuyor!

»
Kleopatra’nın Niyeti Neydi?  Adlı Sergi ARUCAD Art Space’te Sanatseverlerle Buluşuyor!
Kleopatra’nın Niyeti Neydi?   Adlı Sergi ARUCAD Art Space’te Sanatseverlerle Buluşuyor!

Posta Sanatına vurgu yapan ‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi, farklı medyumlarla çalışan 12 sanatçının kartpostal yorumlarıyla Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor.

 

‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi, sanatçıların yılın 12 ayını temsil eden kartpostal yorumlamalarından oluşuyor. Sergideki eserlerin bir kısmı kilden yapılmışken, bir kısmı ise fotoğraf ve ses şeklinde izleyiciye sunuluyor. Ayrıca sanatçıların bazıları kendi kartpostal koleksiyonlarını da paylaşıyor.   

 

Sergi temasını Alexxa Gotthadrdt’ın, Mısır’ın son firavurunu olan Kleopatra’nın bir halı içerisine saklanıp gizlice Jül Sezar’ın odasına gelerek ittifak kurmayı amaçladığı tarihin ilk posta sanatını anlatan, ‘A Brief History of Mail Art, from Cleopatra to Miranda July’ isimli makalesinden alıyor.

 

‘Fluxus Hareketi’ sanatçıları ile öne çıkan ‘posta sanatını’ sunan sergide; Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı’nın çalışmaları yer alıyor.

 

Eserler ayrıca gerçek kartpostal boyutunda tasarlanarak, sergi süresince orijinal eserlerle birlikte satışa sunulacak.

 

‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te 5 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harry Potter Yıldızından Samimi İtiraf02 Ocak 2022 Pazar 15:09
  • Genç Şarkıcı Miley Cyrus, Elbisesi Düşünce Sahnede Çıplak Kaldı01 Ocak 2022 Cumartesi 20:13
  • Ece Seçkin, Domuz Gribi Oldu31 Aralık 2021 Cuma 20:43
  • Avicii’nin Intihar Etmeden Önceki Son Sözleri Ortaya Çıktı30 Aralık 2021 Perşembe 23:02
  • KKTC CSO “Yeni Yil Konseri” İle Yilin Son Konserinde Dinleyicilerle Buluştu30 Aralık 2021 Perşembe 18:39
  • JK Rowling’in Transseksüel Görüşlerine Bir Harry Potter Oyuncusu Daha Tepki Gösterdi29 Aralık 2021 Çarşamba 19:23
  • Oyuncu Erkan Petekkaya, Hastaneye Kaldırıldı29 Aralık 2021 Çarşamba 19:12
  • LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nda yılbaşı heyecanı vardı29 Aralık 2021 Çarşamba 13:44
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Yeni Yıl Konseri” düzenliyor29 Aralık 2021 Çarşamba 13:35
  • Kıbrıslı Türk Karikatürcüler Derneği, Karikatür Yarışmalarında Kazandıkları Çeşitli Ödülleri Paylaştı28 Aralık 2021 Salı 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti