Sanatçılar 1960'lı yıllardan beridir kartpostallarla çalışıyor. Bu sanatçıların çoğu Fluxus Hareketiile bağlantılıydı ve işlerinde sıklıkla kartpostal veya “posta sanatı” kullanıyordu. Kartpostal bir anlamda hareketin deneysel sanat biçimleriyle angajmanının vücut bulmuş halinin bir simgesi ve sanat dünyasındaki elitizme karşı duyulan hoşnutsuzluğun bir ifadesi olarak kullanılmaktaydı. Geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak, kartpostalın tüm dünyada görülmesi için bir damgadan/posta pulundan başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Bu, o dönemde birçok sanatçının ana motivasyonuydu. Her ne kadar hareketin öncüleri Marcel Duchamp ve Kurt Schwitters gibi dadaistler ve fütüristler olsa da, küçük kolajlar, şiirler ve soyut çizimler yayınlayan ilk sanatçı Ray Johnson’dı.



Kartpostallar, “Kleopatra’nın Niyeti Neydi?” sergisinin odak noktası olan posta sanatı yaratmanın yollarından birisidir. Sergi, farklı medyumlarla çalışan 12 sanatçıyı ve bu sanatçıların yılın farklı bir ayını temsil eden kartpostal yorumlamalarını sunuyor. Ayrıca sanatçıların bazıları kendi kartpostal koleksiyonlarını da paylaşıyor. Sergilenen eserler sadece kartpostal formunda değil. Her sanatçı kartpostal konseptiyle ayrı ayrı ilgilendi. Sergideki eserlerin bir kısmı kilden yapılmış, bir kısmı koleksiyonluk, bir kısmı da ses şeklinde. Ayrıca eserler gerçek kartpostal boyutunda tasarlanarak, sergi süresince orijinal eserlerle birlikte satışa sunulacak.



Serginin teması Alexxa Gotthardt'ın "A Brief History of Mail Art, from Cleopatra to Miranda July" isimli makalesinden geliyor: "MÖ 48 yılında Kleopatra, bazılarının ilk posta sanatı çalışması olarak adlandırdığı şeyi yarattı. Jül Sezar ile ittifak kurmayı amaçlayan dahice bir güç oyununun parçası olarak genç kraliçe, vücudunu bir halıya sararak gizlice onun odasına girer. Halı açılır açılmaz da, Roma hükümdarının ayaklarına kapanır. Kleopatra planını tasarlarken sanatı değil siyaseti düşünüyordu. Ancak 1960'ların başında, bir grup sanatçı fikirlerini yaymak için posta kullanmaya başladığında, bazıları kurnaz Mısır firavununu hareketlerinin -amacı bu olmasa da- öncüsü olarak benimsedi. Bu, saygısız enerjisi, yeni bağlantılar kurma dürtüsü ve sürprizlere düşkün yeni “posta sanatı” hareketi için tam anlamıyla dramatik bir başlangıç hikayesiydi.”



Sergide Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı’nın çalışmaları yer alıyor.



'What was Cleopatra's Intention?’ Exhibition



Artists have been working with postcards since 1960’s. Most of these artists were connected with the Fluxus Movementand often used postcards or “mail art” in their works. The postcard was embodied as the movement’s engagement with the experimental art forms and was used as an expression of the discontentment against the elitism in the art world. Unlike traditional works of art, the postcard requires nothing more than a stamp for it to be seen around the world. This was the main motivation for many artists at that time. Although the pioneers of the movement were Dadaists like Marcel Duchamp, Kurt Schwitters and the Futurists, the first artist who posted small collages, poems and abstract drawings was Ray Johnson.



Postcards are a way of creating mail art, which is the focus of the exhibition “What was Cleopatra's Intention?”. The exhibition presents 12 artists working with different mediums and their interpretation of postcards representing a month of the year. Some of them are presenting their own postcard collections. The exhibited works are not merely in postcard-form. Each artist has engaged individually with the concept of the postcard. Some of them are created out of clay, some are collectibles and some in form of video or sound. The works will also be designed as in real sized postcards and will be available for sale during the exhibition alongside the original artworks.



The exhibition’s theme is coming from the ‘A Brief History of Mail Art, from Cleopatra to Miranda July’ article of Alexxa Gotthardt: “In 48 BC, Cleopatra created what some have dubbed the first piece of mail art.As part of a genius power-play aimed at aligning with Julius Caesar, the young queen smuggled herself into his quarters by wrapping her body in a carpet. Upon being unfurled, she emerged at the Roman ruler’s feet. Cleopatra was thinking about politics, not art,when she devised the plan. But in the early 1960s, when a group of artists began using mail to disseminate their ideas, some of them adopted the wily Egyptian pharaoh as their movement’s unwitting progenitor. It was a fittingly dramatic origin story for the new “mail art” movement, with its irreverent energy, urge to forge connections, and love of surprise.”



The exhibiting artists are, Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı.