  • BIST 1.963,59
  • Altın 778.16809
  • Dolar 13.4489
  • Euro 15.2335
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

“Kleopatra’nın Niyeti Neydi?” Sergisi Perşembe Ziyarete Açılacak

»
“Kleopatra’nın Niyeti Neydi?” Sergisi Perşembe Ziyarete Açılacak
“Kleopatra’nın Niyeti Neydi?” Sergisi Perşembe Ziyarete Açılacak

Kültür Dairesi Müdürlüğü, “Kleopatra'nın Niyeti Neydi?” isimli serginin Lefkoşa ARUCAD Art Space'te  6 Ocak Perşembe ziyarete açılacağını duyurdu..

Kültür Dairesi Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Sergide 12 sanatçının yılın farklı bir ayını temsil eden kartpostal çalışmaları ve bazı sanatçıların kendi kartpostal koleksiyonları yer alacak.

Sergide çalışmaları yer alacak sanatçılar şöyle: Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı

Serginin açılışı 18.30’da yapılacak ve 5 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak. 

Sergi, ARUCAD Art Space’te hafta içi 8.30-17.30, cumartesi 8.30-13.30 saatlerinde ziyaret edilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç Şarkıcı Miley Cyrus, Elbisesi Düşünce Sahnede Çıplak Kaldı01 Ocak 2022 Cumartesi 20:13
  • Ece Seçkin, Domuz Gribi Oldu31 Aralık 2021 Cuma 20:43
  • Avicii’nin Intihar Etmeden Önceki Son Sözleri Ortaya Çıktı30 Aralık 2021 Perşembe 23:02
  • KKTC CSO “Yeni Yil Konseri” İle Yilin Son Konserinde Dinleyicilerle Buluştu30 Aralık 2021 Perşembe 18:39
  • JK Rowling’in Transseksüel Görüşlerine Bir Harry Potter Oyuncusu Daha Tepki Gösterdi29 Aralık 2021 Çarşamba 19:23
  • Oyuncu Erkan Petekkaya, Hastaneye Kaldırıldı29 Aralık 2021 Çarşamba 19:12
  • LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nda yılbaşı heyecanı vardı29 Aralık 2021 Çarşamba 13:44
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Yeni Yıl Konseri” düzenliyor29 Aralık 2021 Çarşamba 13:35
  • Kıbrıslı Türk Karikatürcüler Derneği, Karikatür Yarışmalarında Kazandıkları Çeşitli Ödülleri Paylaştı28 Aralık 2021 Salı 12:08
  • George Clooney, THY’nin 35 Milyon Dolarlık Reklam Teklifini Erdoğan Yüzünden Reddetti26 Aralık 2021 Pazar 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti