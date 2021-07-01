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Klima Motorundaki Arıza Yangına Neden Oldu

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PGM – Basın Subaylığı açıkladı.
Klima Motorundaki Arıza Yangına Neden Oldu

PGM – Basın Subaylığı açıkladı:          

01.07.2021 tarihinde saat 03.50 sıralarında Aydınköy'de sakin Gökhan SARAÇ'a ait ikametgahın üst katında bulunan klima motorunun arıza yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu ikametgahın teras kısmında bulunan tahtadan ve kiremitten yapılmış çardak kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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