Klimt'in 'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Çiçek Bahçesi )" adlı eseri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Sotheby's Müzayede Evi'nin Avrupa'dan sorumlu Başkanı Helena Newman, 20. yüzyılın en önemli ressamlarından biri kabul edilen Klimt'in 1907'de tamamladığı eserin 59,3 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Klimt'in rengarenk çiçekleri resmettiği yağlı boya tablosu, 110x110 santimetre boyutlarında.

"Çiçek Bahçesi", hem Klimt'in en yüksek fiyata satılan manzara resmi hem de Avrupa'da en yüksek fiyata alıcı bulan üçüncü eser oldu. 2010'da Alberto Giacometti'nin "Walking Man (Yürüyen Adam)" adlı heykeli 79 milyon dolara, 2002'de de Peter Paul Rubens'in "The Massacre Of The Innocents (Masumların Katli)" adlı tablosu 60 milyon dolara satılmıştı.