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Klinik testlere dahil edilmeyen çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek mi?

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Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ilk aşı adaylarının birden çok ülkede dağıtım ve uygulama öncesi onay süreçlerinde sona geliniyor.
Klinik testlere dahil edilmeyen çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek mi?

Ancak sağlık uzmanlarına göre ilk çıkan aşılar çocuklar üzerinde kullanılamayacak. Şu ana kadar yapılan klinik testlerde, aşılar çocuklar üzerinde neredeyse hiç denenmedi.

Amerikalı ilaç firması Pfizer, sadece kısa bir süre önce 12 yaşından itibaren test gruplarının oluşturulduğunu duyurmuştu. Buna göre, testlerden olumlu sonuçlar gelmedikçe, dağıtılacak olan ilk aşılar belli bir süre çocuklarda kullanılamayacak.

Aşı adayları için test süreçlerine daha fazla çocuk dahil edilsin çağrısı

Geçtiğimiz haftalarda, Amerikan Pediatri Akademisi, aşı çalışmalarını sürdüren araştırmacılara, acil bir şekilde testlerin daha fazla çocuğu kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde pediatri, mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü olan Dr. Sallie Permar, ABD Ulusal Kamu Radyosu'na verdiği röportajında, "Çocuklar küçük yetişkinler değildir" diyerek bir çocuğun bağışıklık sisteminin bir yetişkinden farklı olduğunu söyledi.

Dr. Permar, konuşmasının devamında, "Bazen çocuklarda yetişkinlerden daha etkili olan aşılar var. Ve bazen de yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha az işe yarayan aşılar var. Bu nedenle, aşı testleri çocukları da kapsayacak şekilde yürütülmeli" dedi.

Sallie Permar'a göre, yetişkinler üzerinde yapılan geniş çaplı klinik araştırmalar, aşının çocuklar üzerindeki etkisini öğrenmek için zaman kazandıracak

Uzmanlara göre, yetişkinlerin bağışıklık tepkisine ilişkin halihazırda toplanan bilgiler sayesinde çocuklarda sıfırdan başlamadan aşı dozları uyarlanabilecek.

Permar, Covid-19 hastalığının çocuklarda yetişkinler kadar ağır olmadığı kabul etse de, çocuklarda da birçok ölüm ve yoğun bakım vakalarının yaşandığına dikkat çekti.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) Covid-19 aşı adayının acil kullanımına izin vermesini istedi. Moderna Inc.'in de yakında aşısının acil kullanımı için yetkili merciye başvurması bekleniyor.

FDA'nın bilimsel danışmanları, Pfizer'in talebini gözden geçirmek ve FDA'ya bir öneri göndermek için 10 Aralık'ta halka açık bir toplantı yapacak.

Yetişkinlerde yapılan klinik denemelerde Pfizer ve Biontech'in aşı adayı yüzde 95, Moderna'nın aşı adayı yüzde 95,4, AstraZeneca ve Oxford aşısı ise tek doz uygulamada yüzde 70, bir yarım ve bir tam doz uygulamada yüzde 90 etkili oldu.

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