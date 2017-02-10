Klişelerden Sıkılmadık Mı? Sevgililer Gününüzü Sadece Kendinize Özel Hale Getirecek 10 Öneri

Bu Sevgililer Günü’nde dışarıda avuç dolusu paralar harcayacağınıza, uzun zamandır yapmadığınız bir şey yapın ve evde takılın.

Yüzlerce çiftle dolu restoranlardan, sokaklardan bugünlük uzaklaşın. Madem özel bir gün, yalnızca ikinizin olmasından daha doğalı da yok :)

Tüm günü birbirinize ayırma sözü verin ve sevgilinize cep telefonlarınızdan çok daha yakın olmaya çalışın.

Teknoloji bugün sizi ele geçiremesin.

3. Birlikte yiyeceğiniz özel akşam yemeğiniz için mutfağa birlikte girin.

Menüye de birlikte karar verirsiniz, bu da akşamınızı her zamankinden daha özel kılar.

4. Akşam için birlikte hazırlanın. Birbirinizin kombinlerini seçerken fikirlerinizi belirtin ve yardım edin.

Birbirinizin gözünde güzel görünmek için daha pratik bir yol olamaz :)

5. Film izlemek yerine bildiğiniz en büyük aşk filmi olan kendi hikayenizi tekrar birbirinize anlatın.

Unuttuğunuzu fark ettiğiniz detaylar içinizi ısıtacak.

6. Tüm günü sosyal medya paylaşımlarına ayırıp çok mutlu olduğunu göstermeye çalışan çiftlere inat, o gün sosyal medyadan uzak durun.

Sizin kimseye çok mutlu olduğunuzu göstermeye ihtiyacınız yok ;)

7. Müzik aşkınızı en çok perçinleyecek unsur. O gün müzik ve dansın büyülü etkisine kendinizi muhakkak bırakın.

8. Yaşam alanınızı özelleştirin, birlikte evinizde küçük değişikler yapın. Bunu yaparken eğlenmeyi unutmayın :)

Üstelik tam da Sevgililer Günü'nde yapacağınız bu değişiklik, evinizde o günden bir iz olarak kalacak.

9. Birbirinizin sevdiği şeyleri birlikte yapın. Mesela oyun oynayın ya da moda bloglarını birlikte gezin.

Birbirinizi anlama ve mutlu etme çabanız duygularınızı yükseltecektir. :)

10. En önemlisi dünyanın gelmiş geçmiş en uyumlu, en muhteşem çifti olduğunuzun farkına varın ve şükredin.