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Klitoris ile ilgili yeni bilgiye ulaşıldı: Önceki araştırmaları çöpe atın

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Bilim dünyası, dişi cinsel organı klitoris ile ilgili yeni bulgulara ulaştı.
Klitoris ile ilgili yeni bilgiye ulaşıldı: Önceki araştırmaları çöpe atın

Dişi üreme organı klitoris ile ilgili yapılan bir araştırma dikkat çekici sonuçlar ve yeni bulgular elde edilmesini sağladı.

ABD’deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, uzmanlar klitoristeki sinir lifi sayısının daha önce bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları insanlardan alınan doku hücreleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda klitorisin daha önce bilinenden çok daha hassas olduğunu açıklarken burada 10 binden fazla sinir lifi olduğunu duyurdu. Daha önceki araştırmalarda klitoriste yaklaşık 8 bin sinir lifi olduğu bulunmuştu. Doku hücrelerini inceleyen bilim insanları daha önce denek hayvanları üzerinde yapılan incelemelerden yüzde 20 oranında daha fazla sinir lifi bulunduğunu duyurdu.

İnsan klitorisinde 10.281 sinir lifi olduğu kaydedilirken araştırmayı yürüten Dr. Blair Peters, “Klitoris gibi bir ufak noktada 10 binden fazla sinir lifi olması muazzam” dedi. İnsan bedeninde haz sağlama görevi olan tek organ olarak bilinen klitorisin ucu bedenin dışında yer alırken büyük kısmı ise bedenin içinde bulunuyor.

Peters, “Klitorisi insan bedenindeki daha büyük yapılarla kıyaslayınca ortaya şaşkınlık veren sonuçlar çıkıyor. Elde ve bilekte ortalama olarak 18 bin sinir lifi olduğu biliniyor fakat bu bölge klitoristen çok daha büyük” dedi.

Bilim insanı benzer araştırmanın penisin baş kısmında da yapılacağını aktardı. Erkeklerde haz sağlayan bölge olarak bilinen penis başında kaç sinir lifi olduğunun ise yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.

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