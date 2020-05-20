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Klopp: "Sosyal mesafeye uyulduğu sürece futbolcular güvende olacak"

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Klopp: "Sosyal mesafeye uyulduğu sürece futbolcular güvende olacak"
Klopp: "Sosyal mesafeye uyulduğu sürece futbolcular güvende olacak"

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, sosyal mesafe kuralına uyulduğu sürece futbolcuların güvende olacağını söyledi.

Klopp, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasaklanan antremanlara yeniden izin verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kararın aceleye getirilmeden alındığı dile getiren Alman teknik adam, "Farklı fikirler var ancak sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve sık sık test yapıldığı sürece futbolcuların güvende olacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Ligleri başlatan Almanya'yı örnek veren Klopp, "Birkaç oyuncuda daha önce Koronavirüs çıkmıştı ancak 5 hafta antrenman yaptılar ve şimdi oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Klopp, seyircisiz maçlardaki futbolun eskisi gibi olmayacağını ancak şimdilik başka bir seçeneğin olmadığını sözlerine ekledi.

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