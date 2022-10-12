KOA'dan maça girmesine izin verilmeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklama

Karşılaşmayı izlemek isteyen bazı Kıbrıslı Türk Fenerbahçeli taraftarlar bilet temin etmesine rağmen stada giriş konusunda sıkıntı yaşıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Kıbrıslı Türklerin maça giriş için Kıbrıs Spor Organizasyonu (KOA) tarafından verilen Fan Card başvurularının reddedildiği, KKTC ve TC kimlik kartı ile bu kartı alanların da kartlarının iptal edildiği öğrenildi. AEK Larnaka kulübünün de Kıbrıslı Türklere tek maçlık bilet satmadığı, Kıbrıslı Rumlara öncelik tanıdığı, ayrıca üç maçlık kombine alanların maça giriş yapabileceği bilgisi edinildi.

KOA’dan girişlerle ilgili açıklama geldi

Konu ile ilgili olarak KOA, Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) açıklamalarda bulunarak bunun sadece bu maç için değil, Kıbrıs ekiplerinin oynayacağı tüm Avrupa maçlarında geçerli bir uygulama olduğu belirtildi.

Fan Card’ları iptal edilen bilet sahibi 200 civarında Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı olmaması nedeniyle maçta yer alamayacağı belirtilen açıklamada, tüm takımlar için bunun geçerli olduğu ifade edildi.KOA, sadece yabancı taraftarlar için Kıbrıs kimliği talep edilmediği, taraftarını getirmek isteyen yabancı takımların beraberlerinde getirecekleri taraftarların isim listesini ilettiği belirtilen açıklamada, yalnızca AEK ile Fenerbahçe maçı için bunun geçerli olmadığı, Kıbrıs takımlarının tüm Avrupa maçlarında bunun uygulandığı duyuruldu.