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Koah'a zemin hazırlayan 5 etken!

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Günümüzde hızla yaygınlaşan, sigara içimi ve sigara dumanına maruz kalma başta olmak üzere bir çok etkene bağlı olarak gelişen bir hastalık KOAH.
Koah'a zemin hazırlayan 5 etken!

Günümüzde hızla yaygınlaşan, sigara içimi ve sigara dumanına maruz kalma başta olmak üzere bir çok etkene bağlı olarak gelişen bir hastalık KOAH. Akciğer dokusunda bozulmalara ve hava yollarında tıkanmaya neden oluyor; nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlere yol açarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım “KOAH dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biridir ve her 10 yetişkinden birinin bu hastalığa sahip olduğu düşünülmektedir. Hastalık, en çok ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında kalp hastalıkları ve inmeden sonra üçüncü sıradadır. Ülkemizde sigara içenlerin artması ve hava kirliliği önümüzdeki yıllarda hastalık yükünün daha da artacağını düşündürmektedir“ diyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, 17 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında yaptığı açıklamada, bu tehlikeli hastalığa zemin hazırlayan 5 etkeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Sigara içmek 

Sigara içimi en iyi bilinen risk faktörüdür ve KOAH hastalarının büyük çoğunluğunda (yüzde 80) sigara öyküsü vardır. Tütün ürünleri kullanımı ve sigara içiminin süresi ve miktarı hastalık şiddetine katkıda bulunurken, eşik düzeyi kişiden kişiye değişir. 

Sigara dumanına maruz kalmak

Sigara içmeyen kişilerin de sigara dumanına maruz kalması (pasif içicilik) KOAH gelişimi için risk faktörleridir. Bu nedenle sigara içmeseniz bile sigara içilen ortamda bulunmamaya, sigara dumanına maruz kalmamaya çalışın. 

Ev içi ve dış ortamda hava kirliliği

Ev içi hava kirliliği (özellikle kapalı alanlarda  tezek, ekin artıkları, odun, çalı çırpı vb biyomas yakıtlarla ısınma ya da yemek pişirme) ile dış ortam hava kirliliği KOAH riskini artırmaktadır. Bu nedenle ev içinde de gerekirse maske takın, ortamı havalandırın.

Genetik yatkınlık

Erişkinlikte kronik akciğer hastalığı gelişimine hayatın erken dönemindeki olaylar yatkınlık yaratabilir. Gebelikte veya çocuklukta akciğer gelişimini etkileyen herhangi bir faktör KOAH riskini artırma potansiyeline sahiptir. Kronik bronşit, astım ve bronş aşırı duyarlılığı da KOAH gelişimine zemin hazırlayabilmektedir. 

Mesleki maruziyet 

İş yerinde duman, kimyasal maddeler ve toza kronik maruziyet KOAH gelişiminde temel risk faktörlerinden biridir. Maruziyet yoğun ve uzun süreli olduğunda, eşlik eden sigara içimi de varsa hastalık riski çok daha artar. 

 

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Dikkat! KOAH hastaları Covid-19’u daha ağır geçiriyor!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım ”Özellikle pandemi döneminde hastaların  Covid-19 virüsüyle enfekte olma korkusu nedeniyle hastane ve hekimlerine ulaşmakta gecikmesi, KOAH  hastalarının takip ve tedavisinde ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuş, eksik ve yetersiz tedaviler hastalığın ilerlemesine yol açmıştır. Yine KOAH, Covid-19 enfeksiyonu için bir risk faktörü olmakta ve KOAH‘lı hastalar Covid-19‘u daha ağır  geçirebilmektedirler. Pandemi nedeniyle genellikle evden dışarı çıkmayan yaşlı hastalarda, egzersiz kapasitesinde azalma, kaslarda zayıflama olmaktadır. Bu nedenle günlük düzenli yürüyüş ihmal edilmemelidir“ diyor. 

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