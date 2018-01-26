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Koalisyon arayışları, Özgürgün DP’de

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Koalisyon arayışları, Özgürgün DP’de
Özgürgün, saat 14.00’te Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’nde DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan önceki gün hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon görüşmeleri kapsamında dünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bugünkü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ziyaretlerinin ardından Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret ediyor.

Özgürgün, saat 14.00’te Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’nde DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Özgürgün ve Denktaş’a parti yetkililerinden oluşan heyetler de eşlik ediyor.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün bugün saat 15.30’da da Yeniden Doğuş Partisi’ni ziyaret edecek.

Hüseyin Özgürgün, dün Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) bugün de Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etmiş, genel başkanlar Tufan Erhürman ile Cemal Özyiğit ile görüşmüştü.

Öte yandan dörtlü koalisyonla ilgili de görüşmeler sürüyor. CTP, HP, TDP ve DP’nin genel başkanları bugün saat 15.30’da DP’de yeniden bir araya gelecek.

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