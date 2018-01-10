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KOALİSYON BİLMECESİ!!

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KOALİSYON BİLMECESİ!!
11 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Erken seçimlerin ardından çıkan sandık dağılımının kesinleşmesinin sonrasında tüm dikkatler koalisyon hükümeti çalışmalarına çevrildi. Bilindiği gibi seçim yarışından UBP 21, CTP 12, HP 9,TDP 3, DP 3 ve YDP 3 milletvekili çıkarmayı başardı. Bu aritmetik doğrultusunda CTP, HP ve TDP’nin resmi olarak UBP ile koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıklamaları, olası bir UBP, DP ve YDP koalisyon hükümetinin gündeme gelmesini sağladı.

Bu aritmetik içerisinde kilit bir rol oynayacağı görülen DP kanadında dün katıldığı bir televizyon programında UBP ile koalisyon kurma konusuna sıcak bakmadığını söyleyen DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in açıklamalarının dün DP kanadından “sadece kendisinin düşüncesidir” şeklinde cevap bulması, DP’nin milliyetçi cephe olarak tanımlanabilecek UBP, DP ve YDP koalisyon hükümetini kurma konusunda hazırlık içerisinde olduğu şeklinde değerlendirildi.

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