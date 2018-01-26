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Koalisyon görüşmelerine bugün devam edilecek

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Koalisyon görüşmelerine bugün devam edilecek
Koalisyon görüşmelerine bugün devam edilecek

4 Parti’nin Başkanları koalisyon görüşmelerine bugün devam edilecek..
CTP, HP, TDP ve DP Genel Başkanları dün CTP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek görüştü.Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaparak, “artık sona doğru yaklaştık” dedi..

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 4lü koalisyon için karşılıklı iyi niyet ve güven içinde çalışmaların yürütüldüğünü, artık sonuca doğru yaklaştıklarını ifade etti.

Erhürman, “Görüşmeler olması gerektiği gibi ilerliyor. Kısa sürede sonuç alacağımız noktaya geldiğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz. Yarın yine liderler seviyesinde görüşmelere devam edeceğiz” dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erhürman, koalisyon protokolünün hükümet protokolü çalışmalarının başlaması için önemli olduğuna dikkat çekerek, koalisyon protokolü için 4 partinin oluşturduğu komitenin, liderlerin belirlediği ana hatlar doğrultusunda çalışarak bir taslak ortaya koyduğunu, taslağa liderler tarafından son halinin verileceğini söyledi.

Bir diğer soru üzerine Erhürman, koalisyonlar oluşturulurken daha önceleri müzakere heyetlerinin kurulduğunu ancak ilk kez 4 partili bir koalisyon denemesi yapıldığını belirterek, 4 parti liderinin müzakere heyetleri oluşturma yerine bunu liderler düzeyinde yapmayı uygun gördüğünü söyledi.Erhürman, “Biz sonuca ulaşırsak geriye kalan tek iş hükümet programının çalışılması olacak” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de gazetecilerin sorusu üzerine UBP’nin henüz kendilerinden randevu talep etmediğini belirtti.Özyiğit, “Bizim hükümet kurma görüşmesi yapmayacağımız ortada. Kahveye gelirlerse buyursunlar” ifadeelerini kullandı.

Aynı soruya HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise hükümet kurma bağlamında istenen randevuya yanıtlarının olumsuz olduğunu bir kez daha yineledi.
Özgürgün ile son olarak sadece 4’lü koalisyon için çalışan 4 parti başkanı değil 6 siyasi partinin başkanı olarak temaslarının olduğunu ortak sağduyu çağrısı yaptıklarını belirterek, “Bu bağlamda Özgürgün’le temasımız oldu. Ancak Parti Meclisi kararı doğrultusunda hükümet kurma bağlamında bir görüşmemiz olmayacak” dedi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da Ulusal Birlik Partisi’nin kendisinden randevu talep etmediğini belirtti.Denktaş, “Biz burada 4’lü koalisyonu nasıl yürüteceğiz, çıkacak sorunlar nasıl çözümlenecek bir yol haritası oluşturmaya bakıyoruz. UBP zamanında randevu talep ederse, geç kalmazsa elbette onlarla da oturup konuşacağımızı söyledik. Ama o randevu talep etme kararını verinceye kadar biz burada işi sonuçlandırırsak, ondan sonra kahve içmeye gelebilirler” dedi.

DP’nin 4’lü koalisyon kurmaması için baskı altında olduğunu da hatırlatan Serdar Denktaş, “toplumsal uzlaşının şart olduğu, insanların ayrıştırılmaması gereği üzerinde duruyoruz. Bunu yıllardır söylüyoruz. Oluşacak hükümetin asli görevinin de ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak ve vatandaşıbarıştırmak olacak” ifadelerini kullandı.

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