KOALİSYON KAÇINILMAZ

Erken genel seçimler öncesinde Gezici Araştırma Şirketi’nin yayımladığı anket sonuçları bir kez daha çok tartışma yaratacak gibi görünüyor.

18-20 Kasım gibi oldukça kısa bir sürede yüz yüze görüşme yöntemiyle 4.267 kişiyle yapıldığı öne sürülen anket sonuçları, daha önce aynı şirketin gerçekleştirdiği anket sonuçlarıyla benzerlikler gösteriyor. Gezici’nin son anketi, erken genel seçimlerde UBP’nin 34,2, CTP 22,1, HP 18,2, TDP 13,7, YDP 5,1, DP 4,2, TKP-YG ise 1,8 oy oranına sahip olabileceğini iddia ediyor.

Gezici’nin anketinde belirtilen oy oranları kapsamında UBP’nin 20, CTP’nin 13, HP’nin 10, TDP’nin ise 7 milletvekili ile temsil edilebileceği anlamına geliyor. Özellikle örneklem konusunda ciddi soru işaretleri barındıran anketin ortaya koyduğu veriler ise, bir önceki ankette de belirtildiği gibi hiçbir siyasi partinin erken genel seçimlerden tek başına iktidar olarak çıkamayacağını gösteriyor. Bu sonuçlar doğrultusunda, sandıktan hangi siyasi partinin birinci çıkacağından çok, hangi partilerin koalisyon hükümeti kurma ihtimalinin yüksek olduğu konuşulmaya başladı.