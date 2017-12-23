KOALİSYON KAÇINILMAZ

Detay Gazetesi 2017 yılı boyunca yayınlanan tüm anketleri bir araya getirdi. 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak erken genel Milletvekilliği seçimlerinde parlamentoya 4 parti girebilecek. Kıbrıslı Türkleri yeni dönemde yine koalisyon bekliyor.

4 PARTİLİ MECLİS

Şubat ayından bugüne kadar yayınlanan tüm anketlerde ülke barajı olan %5 barajını UBP,CTP,TDP ve HP’nin aşabileceği netleşti. Seçime katılan DP ile YDP ise baraj bandındaki yerlerini korurken TKPYG ile MDP ise barajdan çok uzak noktada olduğu ortaya çıktı.

UBP TÜM ANKLETLERDE 1.

Yayımlanan tüm anketlerde hükümetin büyük ortağı olan UBP’nin 1. Sırada çıktığı görülürken ana muhalefet partisi CTP’nin ise yavaş bir yükseliş trendinde olduğu görüldü. Yayımlanan tüm kamuoyu yoklamalarında HP ise düşüş trendine girdiği görülürken, meclisin bir diğer muhalefet partisi olan TDP’nin ise istikrarlı bir yükseliş yakaladığı görülüyor.

3.’LÜK İÇİN BÜYÜK YARIŞ

Anketlerde HP’nin adaylarının açıklamasından sonra düşüş trendine girdiği görülürken TDP’nin ise adayların açıklanması ve manifestosunu açıkladıktan sonra yükseliş yakaladığı ve HP ile TDP arasında oy oranının çok yaklaştığı, kimin 3. Parti olarak seçimden çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

HÜKÜMETİ KİM KURACAK?

7 Ocak tarihinde yapılacak seçim sonucunda Kuzey Kıbrıs’ı yine koalisyon bekliyor. Oluşacak meclis aritmetiğine göre ise iki siyasi partili mi üç siyasi partili mi bir koalisyon oluşacağı merakla bekleniyor.