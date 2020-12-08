Koalisyon nasıl işleyecek? Bakanlıklar nasıl dağıldı?

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner;YDP Genel Bakanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile basına açıklamalarda bulunuyor
DETAY ÖZEL- KENAN GÜNSEL
Ataoğlu:''Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz dedik'' dedi
Arıklı ''CTP'nin sunduğu 7 ilke de bu protokolde var.Muhalefete gelin birlikte ülkeyi darboğazdan kurtaralım diyor elimizi uzatıyoruz'' dedi.
Ersan Saner, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü’nü okudu.
Protokolden başlıklar:
Atılması gereken adımlar izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır.
Covid-19 salgınıyla mücadeleyi sürdürmeliyiz,ekonomik olarak sorunlara çözüm beklenmektedir.Bir an önce ekonomimizi ayakta tutacak tedbirler alınmak durumundayız. Hal böyleyken 2 ayı aşkın bir süredir iktidar boşluğu söz konusudur.Yaşanan boşluk nedeniyle alınması gereken kararlar bile alınamamaktadır.
UBP,DP ve YDP acil sorunların farkında olarak diğer senaryoların gerçekleşmeyeceğinden kaynaklıelini taşın altına koymuştur.
Adımlar:
Ekim 2021 seçimine kadar hükümet gerekli adımları atacaktır
-Acil durum Hastanesinin açılması için gerekli adımlar atılacaktır
-Aşı çalışmalarının yapılması için gerekli adımlar atılacaktır
- İstihdamlarda fırsat eşitliği sağlanacak,
- Kamu yasasında tadilatlar yapılacak,
- Vatandaşlık konusundan düzenlemeler yapılacak
- Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı tamamlanacak,
- Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılacak
- Doğu Akdeniz’de meydana gelen yaşamsal gelişmeler Türkiye ile istişare ve işbirliği içerisinde değerlendirip, gerekli adımlar atılacak
- Kapalı Maraş’ın açılması için adımlar Uluslar arası hukuk çerçevesinde atılacak
-KKTC Bütçesinin biran önce geçirilmesi sağlanacaktır.
-Anavatan Türkiye ile Yeni bir protokol için çalışmalar başlayacaktır.
-Federal çözümün gerçekleşemeyeceğinden dolayı iki devletli çözüm seçeneğine ağırlık verilecektir.
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
-Bakanlar en az 2 gün önceden konuları Bakanlar Kurulu sekreterine iletecektir.
-Bakanlar Hükümet ile ilgili eleştirileri Bakanlar Kurulu dışında yapamaz
-Bakanlar Koalisyon teamüllerine aykırı herhangi bir beyanat veremez
-Her 3 parti de hükümetteki üyesini değiştirebilir
DAĞILIM
Başbakanlık- UBP
Ekonomi Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı-YDP
Turizm ve Çevre Bakanlığı-DP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-DP
Diğer Bakanlıklar UBP
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