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Koalisyon nasıl işleyecek? Bakanlıklar nasıl dağıldı?

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UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner;YDP Genel Bakanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile basına açıklamalarda bulunuyor
Koalisyon nasıl işleyecek? Bakanlıklar nasıl dağıldı?

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner;YDP Genel Bakanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile basına açıklamalarda bulunuyor

DETAY ÖZEL- KENAN GÜNSEL

Ataoğlu:''Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz dedik'' dedi

Arıklı ''CTP'nin sunduğu 7 ilke de bu protokolde var.Muhalefete gelin birlikte ülkeyi darboğazdan kurtaralım diyor elimizi uzatıyoruz'' dedi.

Ersan Saner, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü’nü okudu.

Protokolden başlıklar:

Atılması gereken adımlar izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır.

Covid-19 salgınıyla mücadeleyi sürdürmeliyiz,ekonomik olarak sorunlara çözüm beklenmektedir.Bir an önce ekonomimizi ayakta tutacak tedbirler alınmak durumundayız. Hal böyleyken 2 ayı aşkın bir süredir iktidar boşluğu söz konusudur.Yaşanan boşluk nedeniyle alınması gereken kararlar bile alınamamaktadır.

UBP,DP ve YDP acil sorunların farkında olarak diğer senaryoların gerçekleşmeyeceğinden kaynaklıelini taşın altına koymuştur.

Adımlar:

Ekim 2021 seçimine kadar hükümet gerekli adımları atacaktır

-Acil durum Hastanesinin açılması için gerekli adımlar atılacaktır

-Aşı çalışmalarının yapılması için gerekli adımlar atılacaktır

- İstihdamlarda fırsat eşitliği sağlanacak,

- Kamu yasasında tadilatlar yapılacak,

- Vatandaşlık konusundan düzenlemeler yapılacak

- Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı tamamlanacak,

- Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılacak

- Doğu Akdeniz’de meydana gelen yaşamsal gelişmeler Türkiye ile istişare ve işbirliği içerisinde değerlendirip, gerekli adımlar atılacak

- Kapalı Maraş’ın açılması için adımlar Uluslar arası hukuk çerçevesinde atılacak

-KKTC Bütçesinin biran önce geçirilmesi sağlanacaktır.

-Anavatan Türkiye ile Yeni bir protokol için çalışmalar başlayacaktır.

-Federal çözümün gerçekleşemeyeceğinden dolayı iki devletli çözüm seçeneğine ağırlık verilecektir.

 

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

-Bakanlar en az 2 gün önceden konuları Bakanlar Kurulu sekreterine iletecektir.

-Bakanlar Hükümet ile ilgili eleştirileri Bakanlar Kurulu dışında yapamaz

-Bakanlar Koalisyon teamüllerine aykırı herhangi bir beyanat veremez

-Her 3 parti de hükümetteki üyesini değiştirebilir

DAĞILIM

Başbakanlık- UBP

Ekonomi Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı-YDP

Turizm ve Çevre Bakanlığı-DP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-DP

Diğer Bakanlıklar UBP

 

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