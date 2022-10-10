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Koalisyon Ortakları Seçime ''Bütün'' Girecek

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Koalisyon ortakları UBP, DP ve YDP, yerel seçimlere bir “bütün” olarak katılmaya zorlanıyor. Bütünlük sağlanırsa Türkiye’den “her türlü destek” verilecek
Koalisyon Ortakları Seçime ''Bütün'' Girecek

KKTC Hükümetinin ortakları olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) yerel seçim yarışında bir “bütün” olarak yer alması için çalışmalar yapılıyor.

Öncelikle Gazimağusa Belediye Başkanlığı için düşünülen bu birliktelik, değerlendirmelerin ilerlemesi sonucunda bütün belediyeler için geçerli hale getirilmeye çalışılıyor. Bu sonuca varılmasında, Türkiye’den gelen bir ekibin yaptığı anket çalışmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Vekıbrıs’a ulaşan bilgilere göre, koalisyon hükümetine şekil veren Türkiyeli Danışmanlar Heyeti, yerel seçime farklı adaylarla gidilmesi durumunda hükümet partilerinin prestij kaybedeceği, özellikle DP ve YDP’nin zayıf bir görünüme sokularak etkinliklerini yitireceği endişesi taşıyor. Yaşanan toplumsal sorunlar nedeniyle hükümet partilerinin yerel seçimlerden “yenilmiş” çıkması da önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Bu durumu değerlendiren Danışmanlar Heyeti’nin öncelikle sadece Gazimağusa için düşündükleri formülü KKTC geneline yaymaya ve UBP yetkililerini seçime DP ve YDP’nin desteğini alarak girebilmesi için bazı adaylıklardan vazgeçirmeye çalıştığı haber veriliyor.

Danışmanlar Heyeti’nin bu konudaki baskılarını haklı göstermek için Türkiye’den gelen bir ekibe yaptırdığı kamuoyu araştırmasıyla elde edilen bilgilerle birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Kapalı Maraş konusundaki çalışmalarını ödüllendirmek ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın yeniden kazanmasının engellemek gerekliliğini ileri sürmekte olduğu belirtiliyor.

Danışman Heyeti’nin bu birlikteliğin sağlanması halinde seçimlerin kazanılması için her türlü desteği vereceklerini UBP yetkililerine ilettikleri de elde edilen bilgiler arasında bulunuyor.

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