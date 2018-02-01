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KOALİSYON PROTOKOLÜ TAMAM

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KOALİSYON PROTOKOLÜ TAMAM
1 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün yeniden bir araya gelen dört partinin genel başkanları dörtlü koalisyon protokolü konusunda uzlaşıya vardıklarını açıkladılar. Siyasi parti liderlerinin koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmasının ardından, bugün saat 11.00’de düzenlenecek imza töreniyle koalisyon hükümeti için resmi imzaların atılacağı açıklandı.  

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlıkların partiler arasındaki dağılımının tamamlandığı ve isimlerin belirlenmesi için son aşamada olduklarını belirtti. Erhürman ayrıca, ortaya çıkacak Bakanlar Kurulu listesini Cuma günü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunmak istedikleri ifade etti.

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