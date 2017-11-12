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Koalisyon uçakları, Deyr ez Zor'da sivilleri bombaladı: 10 ölü

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Koalisyon uçakları, Deyr ez Zor'da sivilleri bombaladı: 10 ölü
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona ait uçaklar, Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki bir köyde yaşayan sivilleri hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre koalisyon uçakları, Deyr ez Zor'un Duveyci köyünü bombaladı.

Bir ambulansın da vurulduğu bombardıman sonucunda 10 sivil hayatını kaybetti.

'KOALİSYONA AİT İHA, BİR AMBULANSI VURDU'

Ölenler arasında sağlık görevlilerinin de olduğu ifade edilen habere göre görgü tanıkları, koalisyona ait insansız hava araçlarının (İHA) hedef aldığı ambulanstaki tüm kişilerin hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD ve uluslararası koalisyon, Suriye topraklarında Şam yönetiminin ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) izni olmadan faaliyet yürütüyor.

Koalisyon genelde sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor ancak koalisyon son açıklamasınd Suriye ve Irak'taki IŞİD karşıtı operasyonların başlangıcından bu yana kendi hava saldırıları sonucu en az 786 sivilin öldüğünü kabul etmişti.

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