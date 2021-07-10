  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Koalisyonda ‘et tüketimi’ çatlağı: İspanyol bakan ‘Daha az yiyin’ dedi ortalık karıştı

» »
Koalisyon hükümeti tarafından yönetilen İspanya’da, Tüketici İşleri Bakanı Alberto Garzón, halkı daha az et tüketmeye teşvik etmek amacıyla çağrı yapması ortalığı karıştırdı. Tarım bakanı ve sektör temsilcileri sesini yükseltti.
Koalisyonda ‘et tüketimi’ çatlağı: İspanyol bakan ‘Daha az yiyin’ dedi ortalık karıştı

Koalisyon hükümeti tarafından yönetilen İspanya’da, Tüketici İşleri Bakanı Alberto Garzón, halkı daha az et tüketmeye teşvik etmek amacıyla çağrı yapması ortalığı karıştırdı. Tarım bakanı ve sektör temsilcileri sesini yükseltti.

Garzón, Twitter hesabından, “Çok fazla et yemek hem gezegenimiz için hem de sağlığınız için kötü” paylaşımını yaparak ‘Daha az et, daha fazla hayat’ kampanyası başlattı.

Avrupa ülkelerine satış yapan İspanya’daki et ve et ürünleri sanayisinin ekonomik açıdan önemini anımsatan Tarım Bakanı Luis Planas, katıldığı radyo programında, “Bu bana göre talihsiz bir kampanya” diyerek tepkisini gösterdi. Planas, ayrıca, toplumu daha az et tüketmeye teşvik etmenin bu endüstri koluna haksızlık olduğunu savundu.

‘Sektörü karalıyor’

Planas’ın böyle özetlediği kampanya karşıtı görüşler, et üreticilerinin oluşturduğu altı birlik tarafından kaleme alınan ortak açık mektupta daha ayrıntılı şekilde dile getirildi. Sektör temsilcileri, 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayan, 9 milyar dolarlık ihracat yapan bir sektörü karalamakla suçladı.

Tepkiler üzerine TV’ye çıkıp neyi kast ettiğine ‘açıklık getirmek isteyen’ Garzón, amacın tamamen et yemekten vazgeçmek olmadığını, ülkedeki sağlık konusundaki otoritelerin önerisine uyarak haftada 200-500 gram kadar et tüketmek, bunu aşmamak olduğunu söyledi. İspanya’da haftada, kişi başına ortalama 1 kilogramdan fazla et tüketildiğini anımsattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, dün, Litvanya’ya yaptığı ziyaret sırasında yöneltilen konuyla ilgili soruyu yanıtlarken ‘eti savunanlardan yana’ tavır sergiledi. Tartışma, koalisyon ortakları arasındaki farklılık ve gerginliğin de bir göstergesi. Tarım Bakanı Planas, Sánchez’in Sosyalist İşçi Partisi’nden. Garzón ise sol görüşlü koalisyon ortağı Unidas Podemos ittifakına mensup.

Dünya Sağlık Örgütü, birçok ulusal sağlık otoritesinin toplumu diyabet, kalp hastalığı ve başka sağlık sorunlarından ölme riskini artırmakla ilişkilendirilen işlenmiş et ve kırmızı et tüketimini sınırlandırması konusunda uyardığına dikkat çekiyor.

Et endüstrisi kaynaklı emisyonlar iklim değişikliğiyle ilişkilendiriliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Karadeniz’e giren İspanyol gemisini izlemeye aldık07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:06
  • Aralarında Büyük Farklar Var: En Yüksek Aşılama Oranı Belçika'da, En Düşük Bulgaristan'da06 Temmuz 2021 Salı 10:21
  • İtalya’da 3 Bin Yıllık Sonsuzluk Havuzu Bulundu05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:15
  • Sahte Covid Belgesi: Hollanda'da Negatif Test Sonucuyla Girilen Partide En Az 165 Kişi Covid’e Yakalandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:44
  • İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten Angela Merkel’e özel broş05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:38
  • Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:24
  • Aşırı sağcı liderden AB’ye ültimatom05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56
  • İtalya'daki Presena Buzulu Erimesin Diye Örtüyle Kaplandı04 Temmuz 2021 Pazar 19:30
  • AB Bazı Tek Kullanımlık Plastik Ürünleri Yasakladı04 Temmuz 2021 Pazar 15:00
  • 3 Temmuz Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü: Plastik poşetler hakkında bilmeniz gerekenler03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti